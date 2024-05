Arthur Aguiar se declara no aniversário da namorada: "Sua alma é linda"

Jheny Santucci completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 2, e ganhou uma linda homenagem do namorado, o ator Arthur Aguiar

Arthur Aguiar usou as redes sociais para se declarar para a namorada, Jheny Santucci, que é mãe de seu filho caçula, Gabriel, de dois meses. Nesta quinta-feira, 2, a influenciadora digital está completando mais um ano de vida, e elefez questão de homenageá-la.

"Hoje é o seu dia e o dia não poderia ter amanhecido diferente de como amanheceu… Amanheceu LINDO, leve, cheio de VIDA, vibrante, calmo, feliz, do jeito que você merece e do jeito que você é! Você tem alma e rosto de menina, mas tem coragem e garra de mulher! Apesar da pouca idade, já viveu e já conquistou tantas coisas. Tenho muito orgulho de você! E tenho certeza que nosso filho vai ter também!", começou.

Em seguida, o ator e campeão do BBB 22 rasgou elogios para Jheny. "Você é aquela mulher que chega pra somar, que é companheira, cúmplice, alto astral, alegre, divertida, leal e que se precisar tira de si pra dar pro próximo… Sua alma é linda! Sorte das pessoas que tem a oportunidade de te conhecer e conviver com você… Você consegue ser calmaria e furacão ao mesmo tempo… hahaha. Como pode? Mas é justamente isso que te faz ser única!!".

"Amor, eu espero ter conseguido fazer o seu dia ser pelo menos um pouco especial como você é!! Desejo que as melhores oportunidades, pessoas e coisas desse mundo cheguem até você! Se tem alguém que merece, esse alguém é você!! Agradeço a Deus por ter me escolhido pra ser pai do seu (nosso) filho e pra ser seu parceiro. Que você seja sempre MUITO FELIZ! Te amo!", finalizou a declaração.

Arthur e Jheny, vale dizer, estão aproveitando um momento de descanso em família. Os dois viajaram com o filho, Gabriel, e com Sophia Cardi, de cinco anos, filha do ator com Maíra Cardi.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)

Arthur Aguiar encanta ao combinar look com o filho caçula

No último domingo, 28, Arthur Aguiar encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos com o filho caçula, Gabriel, de dois meses. O menino é fruto de seu relacionamento com Jheny Santucci.

Nos cliques postados no feed do Instagram, o ator e campeão do Big Brother Brasil 22 aparece combinando o look com o pequeno, o uniforme do Flamengo, seu time do coração. "O primeiro de muitos jogos juntos!!! 'Uma vez Flamengo, sempre flamengo…'", escreveu o artista, que assistiu com Gabriel ao clássico entre Flamengo e Botafogo, no Maracanã. Confira!