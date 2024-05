Faustão ganha homenagem emocionante do filho pelos seus 74 anos: ‘Ídolo’

Faustão recebe uma homenagem do filho João Silva em seu aniversário de 74 anos, após um ano marcado por problemas de saúde e transplantes

Nesta quinta-feira, 2, Fausto Silva, o Faustão, celebrou a chegada de seus 74 anos. Após um ano repleto de desafios em sua saúde e em recuperação depois de receber dois transplantes de órgãos, o apresentador recebeu uma homenagem emocionante de seu filho, o também comunicador, João Guilherme Silva.

Através das redes sociais, o jovem, que assumiu o posto do pai e comanda sua própria atração na Band, resgatou alguns registros antigos. No primeiro clique, ele aparece dormindo ao lado do apresentador ainda na infância. Na sequência, ele compartilhou outra imagem em que divide o palco com Faustão antes de sua aposentadoria.

Na legenda, João celebrou a recuperação do pai diante dos desafios recentes em sua saúde e fez questão de enaltecer não apenas seu trabalho nas telinhas, como também na paternidade: “Resiliência, generosidade, ídolo e o melhor pai do mundo. Este é o filho Sr Maury e da Dona Cordelia: Fausto Silva!”, escreveu o herdeiro.

Nos comentários, o apresentador recebeu parabenizações de familiares, amigos e fãs: “Vivaaaa!” escreveu Camila Queiroz. “Parabéns ao Fausto. Uma das pessoas mais brilhantes e generosas da televisão brasileira”, escreveu um admirador da família. “Amo essa foto”, disse Lara Silva, que também é herdeira do comunicador.

Vale lembrar que o apresentador Faustão é pai de três filhos: Lara, João Guilherme e Rodrigo. A filha mais velha dele é fruto do antigo relacionamento com a artista plástica Magda Colares. Enquanto isso, os dois filhos mais novos são frutos do atual casamento dele com a produtora Luciana Cardoso, com quem se casou em 2002.

É válido mencionar também que o apresentador passou por uma cirurgia de transplante de rim, realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, e foi um sucesso. O novo procedimento foi necessário cerca de seis meses após ele ter passado pelo transplante de coração, devido a uma doença renal crônica que se agravou e insuficiência cardíaca.

Faustão recebe alta hospitalar após passar por transplante de rim:

Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta do hospital após ficar 54 dias internado. Ele passou por um transplante de rim em fevereiro de 2024 e precisou ficar sob cuidados médicos por causa de sintomas de rejeição do novo órgão. Porém, os médicos conseguiram contornar a situação e ele saiu do hospital no dia 12 de abril de 2024; entenda o que aconteceu.