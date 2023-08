Quem é a mãe dos filhos mais novos de Faustão? Ela é a atual mulher dele

Faustão é casado há mais de 20 anos com a atual mulher, que é a mãe dos seus filhos mais novos

O apresentador Faustão é pai de três filhos: Lara, João Guilherme e Rodrigo. A filha mais velha dele é fruto do antigo relacionamento com a artista plástica Magda Colares. Enquanto isso, os dois filhos mais novos são frutos do atual casamento dele com a produtora e ex-modelo Luciana Cardoso .

Faustão e Luciana Cardoso estão casados há mais de 20 anos, se conheceram por meio de amigos em comum e são pais de João Guilherme e Rodrigo. Ela é ex-modelo e já estampou capas de revistas. Depois de deixar o mundo fashion, ela começou a trabalhar na TV e é produtora da equipe do seu marido. Ela esteve ao lado de Faustão na Globo e também na Band.

Os dois se casaram em novembro de 2002 na cidade de São Paulo, onde moram até hoje. Nas redes sociais, Luciana Cardoso compartilha momentos em família com os filhos, as viagens e os encontros com suas amigas.

Em 2021, quando eles completaram 19 anos de união, ela se declarou para o marido com um recado especial. “Que história! Te amo! E vamos juntos para celebrar e viver muitas coisas nessa incrível estrada da vida. Que sorte a nossa”, disse ela na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Cardoso (@lucard)

Faustão deixa seu programa na Band após um ano e meio

A saída de Faustão do seu programa na Band foi anunciada há poucos meses. O apresentador deverá deixar a TV por um tempo, como ele mesmo já disse em contato com o site Notícias da TV. "Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", comentou sobre a baixa audiência.

Mesmo com boatos de que outras emissoras como o SBT e Record TV estariam de olho nele, Fausto Silva revelou que seu objetivo no momento é descansar e aproveitar o tempo livre. "Eu estou na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente para curtir amigos, curtir a família. Estava num ritmo acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia... Embora se grave só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira", disse ele.

A Band confirmou em um comunicado o fim do contrato dele com seu programa. "Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", informaram.