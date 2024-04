Kate e William chocam com detalhe inusitado em foto do aniversário de casamento

Kate Middleton e Príncipe William celebram aniversário de casamento com novo registro nas redes sociais, mas detalhe em foto assusta fãs

Nesta segunda-feira, 29, a PrincesaKate Middleton e o Príncipe William celebram 13 anos desde o dia em que oficializaram sua união. Nas redes sociais da família real, eles resgataram um registro antigo do casamento para comemorar a data especial. Entretanto, um detalhe inesperado na imagem chamou a atenção e deixou os seguidores chocados.

Através do perfil oficial do Príncipe e da Princesa de Gales, a equipe da realeza compartilhou um registro em que o casal aparece posando para uma foto oficial logo após a cerimônia de casamento. Na imagem, William e Kate surgem sorridentes, ainda vestidos com os trajes da celebração, que atraiu todos os holofotes e encantou o mundo em 2011.

No entanto, desta vez o casal chamou atenção por outro motivo: a foto estava em preto e branco, o que deixou os seguidores assustados. Vale mencionar que a edição é comumente associada às notícias sobre o falecimento de uma pessoa célebre, e, considerando que a princesa enfrenta uma batalha contra o câncer, isso gerou ainda mais preocupação.

Na legenda, a família real esclareceu que estavam celebrando a união de Kate e William. No entanto, nos comentários, os admiradores não esconderam o choque com a escolha da imagem: “Por que preto e branco? Eu quase desmaiei”, disse uma seguidora. “Eu quase vomitei, não me assustes assim”, disse outra. “Pensei que tivessem morrido”, comentou mais uma.

Entre os comentários, diversos seguidores brasileiros também compartilharam o susto: “Misericórdia, que susto a foto em preto e branco, oxe”, disse uma fã. “Menina, eu achei que a Kate tinha morrido”, disparou mais uma em português. “Meu coração gelou”, opinou uma terceira. “Jesus amado, estão brincando demais com o nosso psicológico”, comentou outra.

Vale lembrar que a princesa de Gales Kate Middleton, fez um pronunciamento oficial no final de março para falar sobre o seu sumiço da mídia que levantou teorias desde janeiro, quando passou por uma cirurgia abdominal. A esposa do príncipe William contou que foi diagnosticada com um câncer e já iniciou o tratamento com quimioterapia.

“Como vocês podem imaginar, isso leva tempo. Isso demora um tempo para eu me recuperar da grande cirurgia e começar o meu tratamento, mas o mais importante é que nos deu tempo de explicar tudo para George, Charlotte e Louis de um jeito que fosse apropriado para eles. E garantir que eu vou ficar bem", Kate falou sobre os herdeiros ao revelar o diagnóstico.

Kate Middleton recebe homenagem especial do Rei Charles III:

A princesa de Gales Kate Middleton ganhou um título inédito do seu sogro, o Rei Charles III. Enquanto ela luta contra um câncer, ele anunciou que ela foi homenageada com uma Ordem dos Companheiros de Honra. Ela foi a primeira integrante da Companhia Real a receber esta homenagem. Vale lembrar que o monarca também enfrenta a mesma confissão.