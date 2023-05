Band confirma a saída de Faustão do seu programa em breve: 'Comum acordo'

Assessoria de imprensa da Band emite comunicado com novos detalhes sobre a saída de Faustão do seu programa após um ano e meio de trabalho

A saída de Faustão (73) da Band foi confirmada por meio de uma nota oficial emitida pela assessoria de imprensa da emissora nesta quinta-feira, 18. Os rumores sobre a decisão dele de encerrar o contrato começaram a circular na internet na manhã desta quinta-feira, quando colunistas especializados em celebridades informaram uma reunião dele com a diretoria do programa Faustão na Band. Agora, a Band confirmou que o comunicador deixará a sua atração nas próximas semanas.

O comunicado diz que Faustão deixará o seu programa diário no segundo semestre deste ano, após um ano e meio de trabalho.

"Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", informaram.

Anne Lottermann fala sobre a saída de Faustão da Band

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Anne Lottermann contou sobre a saída de Faustão da Band. Ela contou que a despedida dele já estava nos planos da equipe.

“Fausto nos preparou para assumir. Estava combinado desde o dia 1. Aprendi bastante nesse período e com o melhor comunicador”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, e completou: “A gente costuma dizer que um ano e meio de programa na Band equivalem a sete anos de 'Domingão'. É muito intenso”.

Por fim, ela contou sobre a ansiedade para o novo desafio ao lado de João Guilherme. “Estou com um medo natural, mas um medo positivo, aquele que sentimos diante de uma novidade”, contou. Vale lembrar que Anne Lottermann deixou a Globo junto com Faustão para ir junto com ele para a Band em 2021.