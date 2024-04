Belo reage ao recado de Denilson ao vivo e impressiona com resposta

Após receber mensagem ao vivo de Denilson na TV, Belo reage ao recado do ex-jogador de futebol e impressiona com sua resposta; confira!

Nesta segunda-feira, 22, o cantor Belo está completando 50 anos de vida. E com essa data especial, o pagodeiro recebeu uma mensagem especial do ex-jogador de futebol Denilson durante o programa Jogo Aberto, da Band.

Ao apresentar um quadro do programa, o comentarista lembrou do aniversário do cantor, com quem enfrentou longa batalha na justiça. “Eu nunca achei que fosse fazer isso em rede nacional. Parabéns, Belo. Parabéns, irmão”, disse o ex-atleta entre risadas. E Belo logo fez questão de reagir ao recado.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o ex-marido de Gracyanne Barbosa compartilhou um vídeo com o recado de Denilson e impressionou ao mostrar que não há ressentimentos entre os dois. O cantor apenas usou emojis de coração e risadas para reagir à mensagem ao vivo do amigo.

Vale lembrar que, durante muitos anos, Denilson tentou receber de Belo uma dívida milionária por causa da quebra de contrato com o grupo Soweto. Depois de mais de 20 anos, o cantor quitou sua dívida e eles voltaram a ser amigos e se falar publicamente.

Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Denilson Show (@denilsonshow)

Leonardo manda recado para Belo após separação de Gracyanne

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa estão se separando após 16 anos juntos. Com isso, a pagodeiro recebeu um recado do sertanejo Leonardo, que lhe mandou uma dica sobre como lidar com essa situação complicada.

Em entrevista ao portal Leo Dias no último domingo, 21, o marido de Poliana Rocha falou sobre a suposta traição de Gracyanne Barbosa. Na ocasião, ele aconselhou Belo sobre uma possível reconciliação entre o ex-casal.

"Nessa situação ou você larga pra sempre ou você aceita pra sempre. Mas esse ‘aceitar’ ai, eu acho que é um aceitar contínuo. O chifre vai vir com mais força ainda. Mas eu só acredito no chifre quando você vê. Tenho a prova, tá aqui", disse o cantor.

Após Leo Dias dizer que Gracyanne chegou a admitir a traição para ele, Leonardo deu sua opinião sincera sobre o assunto. "Então é porque acabou o amor então, cumplicidade. Tá na hora então de cada um pegar sua estrada", disse Leonardo.

Clique aqui e confira o vídeo!