Reataram! Susana Werner celebra união com Julio Cesar: ‘Jamais trocaria’

Após especulações, Susana Werner surpreende ao confirmar que retomou o casamento e se declara novamente para Julio Cesar

Depois de muitas especulações, Susana Werner surpreendeu ao confirmar que decidiu dar uma nova chance ao casamento com o ex-goleiro Julio Cesar. Nesta sexta-feira, 26, a modelo e empresária do ramo de beleza usou as redes sociais para comemorar seu aniversário de casamento e aproveitou para revelar que a separação chegou ao fim.

Em seu perfil oficial no Instagram, Susana publicou um vídeo com um compilado de fotos ao lado do amado e de seus dois filhos, Cauet, de 20 anos, e Giulia, que tem 17. Inclusive, ela resgatou diversos cliques da infância dos herdeiros e até de seu casamento com o ex-goleiro para confirmar que eles decidiram retomar o casamento.

Na legenda, a empresária, que é dona de um salão de beleza em Portugal, revelou que eles se reconciliaram e enfatizou que não trocaria seu marido por dinheiro. Vale mencionar que no final do ano passado, quando se separaram pela última vez, a modelo chegou a desabafar sobre abuso patrimonial, mas voltou atrás e acabou apagando as declarações.

Agora, Susana comemora a nova fase ao lado do amado: “23 anos juntos, 22 de casados

26.04.2002. Jamais trocaria nossa união por milhões em minha conta com uma separação. Enquanto houver amor e respeito, ali permaneceremos”, ela se declarou na legenda da publicação em que confirma a reconciliação.

Apesar dos diversos indícios dados pela empresária de que havia retomado o casamento, como quando beijou sua aliança ou divulgou a venda de apartamentos do ex-marido, os seguidores demonstraram grande surpresa nos comentários. Muitos elogiaram Susana por mostrar um casamento real, enquanto outros criticaram por expor detalhes da relação; veja a declaração:

Susana Werner e Julio Cesar viveram término relâmpago:

Vale mencionar também, que Susana Werner e Julio Cesar já colocaram um ponto final no casamento e reataram anteriormente. Em maio do ano passado, eles anunciaram a separação pela primeira vez, mas restaram poucos dias depois: "Fomos precipitados. Nosso coração doi demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro”, a empresária contou.

Mas a reconciliação não durou muito tempo e, em novembro do mesmo ano, eles anunciaram que o casamento tinha chegado ao fim. Em seguida, a empresária começou a compartilhar diversos desabafos sobre seu relacionamento nas redes sociais, incluindo a situação financeira delicada e a mesada que recebia do ex-marido.

"Amo demais meu futuro ex marido, mas não vou deixar essa brincadeira ir além, provavelmente está sendo aconselhado por algum advogado. Homens sejam honestos com suas ex mulheres, tenham dignidade pelo menos no fim. Pague logo os advogados do processo de separação! Pague meu salário do mês e sejamos felizes", ela desabafou.