Separada, Susana Werner manda recado para Julio Cesar: "Pague meu salário"

Susana Werner manda recado para Julio Cesar em seu perfil nas redes sociais; modelo alega que está sem receber sua "mesada"

A atriz e empresária Susana Werner voltou a desabafar sobre sua situação financeira nesta terça-feira, 12. Após pedir o divórcio e anunciar o fim do casamento com o ex-goleiro Julio César, ela afirmou que está sem dinheiro para seguir com o processo.

"Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação", começou ela nas redes sociais.

A modelo disse que está sem receber a "mesada" que foi acordada entre o casal. Ela também avisou que não vai dar entrevistas sobre o caso. "O acesso ao dinheiro do casal… vocês sabem bem e obviamente me está sendo dificultado. Nem a mesada do mês eu recebi e hoje já são [sic] 12 de dezembro. Seria isso cárcere privado de rico?", questionou ela.

Susana Werner defendeu que está passando por um processo de abuso patrimonial. "Não vou dar entrevistas. Só quero meu direito de sair logo dessa situação. Deus sabe de todas as coisas. Amo demais meu futuro ex marido, mas não vou deixar essa brincadeira ir além, provavelmente está sendo aconselhado por algum advogado… Homens sejam honestos com suas ex mulheres, tenham dignidade pelo menos no fim. Pague logo os advogados do processo de separação! Pague meu salário do mês e sejamos felizes", pediu ela.

Anúncio da separação surpreendeu fãs

A separação de Julio e Susana foi anunciada por ela neste domingo, 10, por meio das redes sociais. Ela contou que o término aconteceu há um mês, mas eles estavam se afastando há um tempo. “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma”, escreveu.