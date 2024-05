Silu Scheffer conta sua história de vida na TV norte-americana

Silu Scheffer foi entrevistada por Adamari López na TV norte-americana para falar sobre sua história de vida

A brasileira Silu Scheffer falou sobre sua história de vida em entrevista para a apresentadora Adamari López na TV Univision, dos Estados Unidos. Ela relembrou suas superações, como quando venceu o câncer e sua trajetória ates se tornar escritora com o livro Diário de Uma Ex-gordinha, que foi lançado em Los Angeles.

Em conversa com a CARAS Digital, ela contou sobre como foi a experiência de ser entrevistada no exterior. "A experiência de dar uma entrevista para Adamari López foi incrível, porque sim, ela é um ícone da televisão latina, que ela é uma referência também para mim como apresentadora e pessoa. Essa já é a segunda vez que estou com ela. Alguns anos atrás, ainda quando eu estava de tratamento de câncer, e que ela também já é uma sobrevivente de câncer, então foi feito um especial e ela me chamou para dar uma entrevista falando do tratamento do câncer e como foi a minha recuperação e como estava sendo tudo", relembrou.

Ela adorou a repercussão de sua participação na TV. "A repercussão foi maravilhosa, muitas pessoas mandando mensagem, muita gente me dando os parabéns, outras pessoas me procurando pelas redes sociais e querendo saber mais a respeito da minha trajetória, do meu trabalho, do meu livro", comentou.

A escritora ainda comentou sobre o que foi destaque na entrevista. "O que eu mais gostei de falar no programa é a parte de ajudar as pessoas a despertarem. Sempre que conto a minha história, eu falo a respeito desse despertar, eu falo a respeito de Deus, eu falo a respeito das pessoas saírem desse transe que vivemos nos dias de hoje, estarem presentes na sua própria existência. Falamos sobre a minha trajetória de chegar aqui com 20 dólares, mencionamos a respeito do câncer e até da minha gravidez. É mostrar para as pessoas que há, sim, esperança, mas não é aquela esperança de você esperar as coisas acontecer, é uma esperança de que se eu puder conquistar tudo o que eu conquistei, se eu puder ter. Ter a cura, se eu puder ganhar esse presente de Deus, é porque isso está disponível para todo mundo, porque somos a promessa dele, a gente só tem que tomar posse", afirmou.

Por fim, Silu Scheffer disse qual é a maior lição de vida que pode passar para as pessoas. "A melhor missão é usar os nãos como uma mola precursora, como algo que te leve para outro nível e não usar o não como uma decisão de derrota. Eu acho que essa é a grande lição, porque eu recordo que quando eu cheguei aqui [nos Estados Unidos] e com três meses eu morando aqui andando, às vezes de Uber, às vezes conversava com as pessoas e eu não sabia falar inglês, e eu comecei a falar espanhol assim do jeito que a gente fala, né? Esse portunhol. E logo me encorajei em sonhar em lançar meu livro em espanhol. E, mesmo quando parecia impossível, eu lutei por isso, eu acreditei nesse meu sonho e em algum período desse momento de vida eu tive uma amiga que é uma atriz super famosa, da Espanha, e que ela me falou assim: ah, mas com esse teu espanhol você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque aqui eles prezam muito pelo espanhol do México ou, se não, o espanhol da Espanha. O assento, né? E eu disse pra ela que nada ia me deter. Eu não vou parar por isso", disse ela.

E completou: "E a gente tem que encontrar, mesmo na fragilidade, um ponto de luz. Então, mesmo quando a pessoa me disse que eu não ia chegar aonde eu quisesse por conta do meu assento, eu não acreditei nela. Eu primeiro acreditei em mim. Porque, afinal de contas, ela tinha falado pra aquela Silu que emagreceu, aquela Silu que se tornou Miss, aquela Silu que chegou com 20 dólares aqui nos Estados Unidos. Então foi pra aquela Silu que ela falou. E essa Silu não aceitava o não? Então eu disse: eu tenho tanto pra mostrar pro mundo. E tanto é que hoje eu estou na TV dando entrevistas, eu dou palestras em espanhol. Eu já apresentei programas ao vivo na televisão hispana como a única brasileira".