Após reatar, Susana Werner revela o fim do casamento com Julio Cesar

Susana Werner surpreende ao anunciar o fim do casamento com Julio Cesar apenas seis meses após reatar a união: 'Um mês que estou separada'

A atriz e empresária Susana Werner anunciou que está separada! Neste final de semana, ela surpreendeu os fãs ao contar que seu casamento com o goleiro Julio Cesar chegou ao fim após 21 anos de união. Os dois chegaram a ter uma breve separação em meados de 2023, mas reataram logo depois. Porém, a relação não durou muito mais e ela contou que eles estão separados há um mês .

O anúncio foi feito de forma discreta nas redes sociais. Ela postou a seguinte mensagem nos stories do Instagram: “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma”.

Logo depois, ela apareceu falando nos stories e contou sobre fazer um diário de uma futura separada e refletiu sobre a nova fase de sua vida. "Aqui não tem tempo para tristeza, não. Para mim, o choro dura uma noite mesmo, igual aquela música. Já tem um mês que estou separada. Um mês que estou tranquila e feliz, não parece, mas estou sim. Estou trabalhando muito, focando em mim, focando nas minhas coisas. E vou contando um pouco para vocês do meu diário de futura separada. Tem que levar tudo na esportiva, galera. Deve ser bom ficar sozinha. Estou começando a gostar disso aqui, já não lembrava mais o que era viver para mim mesma. Tudo tem um lado bom na vida”, afirmou.

Por fim, ela contou: "Agradeço de coração a todas as mensagens. Nunca vou me fazer de vítima, não sou coitadinha. Sou uma pessoa forte, feliz, que trabalha, que ajuda o próximo, e sou uma pessoa de Deus. Eu não preciso de mais nada nessa vida, nem de homem”.

Relembre a crise de Susana Werner e Julio Cesar em 2023

No dia 21 de maio de 2023, a atriz e empresária Susana Werner anunciou o fim do casamento com o goleiro Julio Cesar por meio do Instagram. Na mensagem, ela contou que eles decidiram encerrar a união. "Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", escreveu ela.

Poucos dias depois, ela voltou às redes sociais para contar que eles reataram o casamento e ainda se amavam. "Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada perlo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família", disse ela.

Susana e Julio ficaram casados por cerca de 21 anos e tiveram dois filhos juntos, Cauet, de 20 anos, e Giulia, de 17 anos. Hoje em dia, ela mora em Lisboa, Portugal, e sempre seguiu o marido em sua carreira de jogador de futebol no exterior, deixando de lado a sua carreira como atriz de novelas no Brasil. Atualmente, ela é empresária do ramo da beleza e tem um salão de beleza em Portugal.