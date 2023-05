Susana Werner anuncia o fim do casamento com Julio Cesar após 21 anos de união

Susana Werner revela a separação do goleiro Julio Cesar: 'Momento difícil de decisões'

A atriz e empresária Susana Werner (45) anunciou o fim do seu casamento de 21 anos com o goleiro Julio Cesar (43). Ela revelou a separação por meio de um post no Instagram na manhã deste domingo, 21, ao usar uma foto da família.

Susana e Julio tiveram dois filhos juntos, Cauet, de 20 anos, e Giulia, de 17 anos.

"Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", escreveu ela.

Nas redes sociais, o filho mais velho do casal comentou sobre a separação dos pais e pediu respeito neste momento familiar. “Venho aqui informar que a situação dos meus pais é algo que eu não tenho nada haver, pois sou somente filho e quero o melhor para os dois. Só peço um pouco de respeito e que por favor não me mencionem em nada, nem a mim e nem a minha irmã, por favor. Nós estamos bem, vida que segue. Beijo e abençoado domingo a todos”, declarou.