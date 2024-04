Pabllo Vittar revela ter começado tratamento hormonal: 'Não era para mim'

Em entrevista, Pabllo Vittar ressaltou as dificuldades enfrentadas por indivíduos que fogem aos padrões de gênero tradicionais

Pabllo Vittar compartilhou um momento de reflexão pessoal, revelando ter considerado a possibilidade de realizar uma transição de gênero. A cantora e drag queen explicou que essa ideia surgiu em 2018 e até iniciou um tratamento hormonal, porém logo percebeu que essa não era a sua realidade.

Citando a complexidade do processo, Vittar enfatizou que não se trata de uma escolha simples, afirmando: 'Não tem como você falar assim: ‘Ai, fulana escolheu ser mano’. Ninguém escolhe ser nada'.

Em uma recente entrevista concedida à Billboard Brasil, Durante esse período, Pabllo também buscou apoio e aconselhamento com suas amigas, que a alertaram sobre a importância de estar preparada para assumir a identidade de uma mulher trans. Expressando solidariedade às experiências das mulheres trans, a artista destacou: 'Por isso que eu falo para as meninas: vocês merecem todo o respeito do mundo, todo o amor do mundo, porque só quem está na pele de vocês sabe o que é sofrer preconceito'.

Mesmo não se identificando como travesti ou mulher trans, Pabllo Vittar revelou receber mensagens de apoio de suas fãs, reconhecendo a importância desse suporte: 'As meninas me mandam muitas mensagens: ‘Nossa, Pablo, sei que você não é travesti, você não é trans. Mas você é nosso amor’. Eu me sinto muito abençoada e muito feliz, porque quero que todo mundo seja respeitado'.

Por fim, a cantora ressaltou as dificuldades enfrentadas por indivíduos que fogem aos padrões de gênero tradicionais, descrevendo a experiência de ser constantemente julgada e oprimida. Concluindo, ela afirmou: 'É muito ruim você sair na rua e as pessoas ficarem te olhando. Você se sente julgada e oprimida num espaço onde todo mundo pode ir, mas ali você pode não ser respeitada’”, finalizou a voz de ‘Vai Passar Mal’.

