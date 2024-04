Anderson Leonardo, do Molejo, compartilhou reflexão em última publicação: 'Luta pela vida é constante'

Após enfrentar batalha contra um câncer inguinal, Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu nesta sexta, 26, aos 51 anos

Vocalista do grupo Molejo, o cantor Anderson Leonardo morreu nesta sexta-feira, 26, aos 51 anos, após enfrentar a batalha contra um câncer inguinal. Antes de ter seu perfil oficial do Instagram tomado por comunicados de sua equipe, sua última publicação trazia uma reflexão.

A foto compartilhada mostra Anderson Leonardo e os outros músicos que compõe o grupo de pagode sucesso dos anos 1990 . No registro e na legenda da publicação, o perfil do músico conscientiza sobre 8 de abril, dia mundial do combate ao câncer.

"A luta pela vida é constante e nada pode parar isso! Use o dia de hoje 08 de abril para celebrar a sua vitória diária de permanecer vivo na batalha contra o câncer e comemore a sua vida", diz o texto. "No dia mundial contra o câncer, prevenir é sempre a melhor solução. Se cuide sempre."

Anderson Leonardo estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, e teve uma piora em seu quadro no último domingo, 21. Nascido no Rio de Janeiro, o músico ficou conhecido como Anderson Molejão e foi um dos fundadores do grupo de pagode carioca.

Ao lado de Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera, o cantor teve diversos sucessos que marcaram a história do Brasil, como Cilada, Caçamba, Brincadeira de Criança, Paparico, Clínica Geral e Dança da Vassoura.

O artista revelou em outubro de 2022 que havia recebido o diagnóstico de um câncer. À época, ele não explicou qual região estava atingida pela doença. Dois meses depois, em dezembro, ele chegou a anunciar que estava curado, no entanto, o câncer voltou.

Anderson Leonardo deixa quatro filhos, a primogênita Alessa Cristyne (30), a caçula, Alice (3), e dois herdeiros que seguiram os passos do pai: Leozinho Bradock (29), cantor e multi-instrumentista, e Rafael Molejinn (28), integrante do grupo Surpreender.

