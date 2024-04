O que é câncer inguinal? Entenda o tumor que tirou a vida de Anderson Leonardo

O cantor Anderson Leonardo, do Molejo, faleceu em decorrência de um câncer inguinal. Saiba mais sobre qual é este tipo de tumor

A morte do cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, deixou os fãs comovidos nesta sexta-feira, 26. Ele faleceu em decorrência das complicações de um câncer na região inguinal. Saiba mais sobre este tipo de tumor:

O câncer inguinal atinge a região da virilha e é considerado raro. Este tumor costuma surgir em decorrência de metástase de outros tumores, como cânceres de próstata, bexiga, colorretal, útero e outros da região do quadril.

O tumor inguinal atinge a pele, os tendões e os linfonodos que ficam na virilha. Os sintomas costumam surgir com um nódulo na região, dor, sangramentos e infecções secundárias, com febre, perda de apetite e perda de peso não justificada, informou o site G1.

O diagnóstico é feito por meio da biópsia e o tratamento pode envolver radioterapia e quimioterapia, e até a cirurgia pode ser necessária em alguns casos. Caso seja diagnosticado no início, o câncer pode ter chances de cura, que diminuir conforme o grau de agressividade da doença.

Anderson Molejo foi diagnosticado com o câncer inguinal em 2022 e fez o tratamento. Nos últimos tempos, ele foi internado e seu quadro de saúde se tornou gravíssimo. Ele faleceu aos 51 anos enquanto estava internado em um hospital no Rio de Janeiro.

++ Quem são os filhos de Anderson Leonardo? Ele deixou quatro herdeiros

Anúncio da morte de Anderson Leonardo

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, faleceu aos 51 anos de idade nesta sexta-feira, 26. A morte dele foi anunciada por sua equipe por meio de um post no Instagram do grupo musical.

"Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", informaram.

Anderson Leonardo estava internado há algumas semanas e foi levado para a UTI nesta semana. O quadro de saúde dele era considerado gravíssimo.