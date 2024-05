Gracyanne manda recado após descobrir suposta amante de Belo: ‘Que sejam’

Gracyanne surpreende ao revelar que não sabia da suposta traição de Belo; musa fitness não perdeu tempo e mandou mensagem para o cantor

O fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa trouxe à tona uma suposta traição por parte do cantor. Em uma entrevista concedida a Lucas Pasin, do Splash, Uol, na madrugada desta terça-feira, 7, a musa fitness surpreendeu ao revelar que não tinha conhecimento do caso extraconjugal. Além disso, ela não hesitou em mandar um recado direto ao ex-marido.

Em entrevista ao portal, Gracyanne revelou que foi pega de surpresa ao ver os rumores circulando. De acordo com informações noticiadas anteriormente pelo portal LeoDias, o pagodeiro teria traído a musa fitness com outra mulher, mas ela deixou claro que não tinha conhecimento sobre o suposto romance de seu ex-marido.

Mesmo diante dessa revelação desconcertante, a influenciadora digital ainda mandou uma mensagem ao cantor e sua suposta amante: 'Que sejam felizes', ela disparou. Por fim, Gracyanne também revelou como está sendo o contato com Belo agora que o casamento chegou ao fim. Apesar de estarem conversando, eles evitam assuntos pessoais.

"[Se ele está em outro relacionamento] para mim é uma novidade! Estamos separados. Obviamente nos falamos quando necessário, mas sobre vida pessoal não", a influenciadora fitness revelou que não sabe se o marido está em um relacionamento atualmente. No entanto, Belo também se pronunciou sobre os rumores e revelou seu status.

“Estou solteiro, mas a vida social está ativa e, consequentemente, conhecendo novas pessoas. Mas, de fato, sigo solteiro”, o cantor contou em conversa com a colunista Fabia Oliveira em meio aos rumores. Para quem não acompanhou, na última segunda-feira, 6, surgiram boatos de que ele teria se envolvido com uma empresária enquanto ainda estava casado com a musa fitness.

Vale ressaltar que Gracyanne e Belo anunciaram a separação em abril deste ano. Quando o divórcio veio a público, eles já estavam separados há oito meses. Nesse período, a musa fitness foi alvo de rumores envolvendo uma suposta traição. Ela esclareceu que teve um envolvimento com um homem, apontado como seu personal trainer, mas que já estava separada quando o affair aconteceu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Pires (@belo)

Conheça a mulher apontada como suposta amante de Belo:

Segundo o jornalista Leo Dias e posteriormente Lucas Pasin, que entrou em contato com fontes próximas ao cantor, Belo teria se envolvido com Rayane Figliuzzi. A empresária e modelo de 26 anos possui perfil privado no Instagram, mas conta com mais de 100 mil seguidores. Em suas redes, ela compartilha conteúdos sobre moda, beleza, lifestyle e fitness.

Nascida em uma família de classe média, Rayane residiu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e realizou um curso de interpretação na escola de atores do diretor Wolf Maya. No mesmo ano, ela participou do clipe musical 'Aquela Mina', de MC Mateus. Antes de Belo, ela já foi apontada como possível affair de outro cantor e também já foi presa; aos detalhes.