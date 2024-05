Ator Werner Schünemann recebe apoio de famosos ao relatar situação no RS

Morando em Porto Alegre, o ator Werner Schünemann relatou falta de água e luz em sua casa após tragédia na região sul

Morando atualmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o ator Werner Schünemann usou as redes sociais para compartilhar com o público seu relato a respeito da tragédia na região sul do Brasil devido às enchentes. Através de um vídeo, o artista lamentou a situação atual e revelou falta de água e luz em sua casa.

"Estou à luz de velas na casa aqui em Porto Alegre e sem água. Boa parte [da cidade] está escura, pessoas estão sendo evacuadas de alguns bairros. Dois terços dele [do Rio Grande do Sul] está com calamidade, uma catástrofe que aconteceu no nosso Estado", iniciou o ator.

E continuou: "Primeiro, quero me solidarizar por tanta gente que perdeu tanta coisa, por vidas perdidas, por sonhos adiados e por sonhos que já tinham sido realizados e vão ter que ser realizados outra vez. Quero dizer que esse momento é da força, da força do coletivo, a força do dar-se as mãos, da força interior de saber que nada é tão grande que a gente não possa passar pelo obstáculo".

Por fim, Werner Schünemann ressaltou a força que todos os moradores do Sul precisam ter para conseguirem se reerguer após a enorme tragédia. "Estou aqui para lembrar da força, lembrar todo mundo que nós temos essa força. Com essa força, volta a luz, volta a água, volta os sonhos e volta a vida. E daqueles que não voltam mais lembraremos para sempre", concluiu ele.

Nos comentários, diversos famosos se manifestaram e desejam apoio ao ator e todas as vítimas das enchentes. "Meu parceiro, meu amigo!!! Muita força, muita força a todos do Rio Grande do Sul!!! Minha atenção e carinho!", escreveu o ator Cassio Gabus Mendes. "Um beijo meu irmão! Fica seguro! Força aí!", disse o ator Thiago Lacerda.

William Bonner quebra o protocolo ao apresentar Jornal Nacional

O apresentador William Bonner comandou a edição do Jornal Nacional, da Globo, de um jeito diferente nesta segunda-feira, 6. Ele viajou até o Rio Grande do Sul para acompanhar de perto a cobertura dos resgates da população após as enchentes que atingiram a região.

Com isso, ele dispensou o tradicional terno e gravata que costuma usar no trabalho e apareceu apenas de camiseta. Ele usou uma camiseta preta de manga curta ao aparecer ao vivo na TV nesta noite.

A nova vestimenta dele deu o que falar nas redes sociais e foi aprovada pelos internautas. "William Bonner apresentando o JN de camiseta, direto de POA, em meio a tragédia. Emblemático!", disse um fã. "Bonner de camiseta simboliza o tamanho do desastre. Nada de formalidades ou protocolos, é desse jeito", afirmou outro. "Edição histórica do Jornal Nacional hoje na cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul. Bonner mostrando que de terno ou de camiseta, o que importa é a notícia.", afirmou mais um. Confira!