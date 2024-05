Bruna Lombardi é internada em hospital de SP e atualiza quadro de saúde

A atriz Bruna Lombardi fez uma reflexão a respeito dos últimos acontecimentos ao revelar que precisou ser internada: 'Solidariedade'

A atriz Bruna Lombardi, de 71 anos, precisou ser internada nesta segunda-feira, 6, em um hospital em São Paulo. A notícia foi informada pela própria artista através de suas redes sociais. Em um breve texto reflexivo, a veterana explicou que passou por uma recaída de uma virose estomacal.

Ainda na unidade de saúde, Bruna garantiu que está medicada e já realizou alguns exames. "Já me sentindo bem e no processo de recuperação total. Tanta coisa acontecendo no mundo, e a gente percebe o quanto somos vulneráveis e conectados, o quanto tudo nos machuca e faz sofrer. E como é importante que a solidariedade e a empatia estejam em nós e ao nosso redor", escreveu ela na legenda da postagem.

E completou: "Desastres ecológicos decorrentes das mudanças climáticas, viroses e bactérias que nos contaminam e líderes insanos que espalham dor, ódio, guerra e destruição. Que cada um de nós possa trazer o seu melhor para enfrentar cada situação e para ajudar quem precisa com um gesto ou uma palavra de acolhimento".

Por fim, Bruna Lombardi agradeceu o carinho e apoio de seus familiares e amigos. "Muito obrigada pelas mensagens de tanto carinho. Estamos perto sempre", concluiu a famosa, que recebeu diversas mensagens positivas nos comentários desejando melhoras em sua saúde.

"Força, luz e sabedoria! Você tem os três. É impossível nós nos isolarmos totalmente do que acontece ao nosso redor, né?", disse uma seguidora. "Você merece e vai ficar bem, torcendo por você", falou outra. "Vai passar, Bruna! Logo mais estará em casa", comentou uma terceira.

Mais cedo, a veterana compartilhou um pedido de ajuda em relação as vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. "Amados, muitos animais estão sendo resgatados. Vamos ajudar a todos que estão sendo afetados pelas enchentes. Compartilhe, e se puder, doe", escreveu.

Bruna Lombardi revela susto com Luciano Huck em entrevista

A atriz Bruna Lombardi recordou um episódio inusitado que viveu com o apresentador Luciano Huck anos atrás. Em sua participação no 'Domingão', a artista revelou que o marido de Angélica quase a derrubou do cavalo durante uma entrevista no extinto programa 'Estrelas'.

Ela, então, detalhou como a situação aconteceu: "Ele [Huck] estava enlouquecido com o drone. Virou diretor de uma cena que era eu e o Ri [Carlos Alberto Riccelli, seu marido] andando a cavalo, mas ele filmou num drone", contou a famosa.

Luciano Huck, por sua vez, confirmou a história inusitada: "Eu estava sem ter o que fazer, era o programa da Angélica. Aí eu vi a Bruna e o Riccelli [Carlos Alberto] andando a cavalo, falei, vou filmar. Mas o cavalo não gostou do meu drone, não", relembrou o apresentador da TV Globo.