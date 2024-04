Morre Anderson Leonardo, vocalista do Molejo: ‘Vencido pelo câncer’

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, faleceu aos 51 anos após batalha contra o câncer inguinal

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, faleceu aos 51 anos de idade nesta sexta-feira, 26. A morte dele foi anunciada por sua equipe por meio de um post no Instagram do grupo musical.

"Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", informaram.

Anderson Leonardo estava internado há algumas semanas e foi levado para a UTI nesta semana. O quadro de saúde dele era considerado gravíssimo.

O artista lutava contra as complicações de um câncer na região inguinal, que foi diagnosticado em 2022. Ele fez tratamento com imunoterapia e medicações.

O cantor deixou a esposa, Paula Cardoso, e quatro filhos, Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice.

Quem foi Anderson Leonardo?

Nasceu em 18 de agosto de 1972 no Rio de Janeiro. Ele entrou para o grupo Molejo na década de 1980 e conquistou a fama. Eles tiveram vários hits ao longo da carreira, como Caçamba, Brincadeira de Criança, Dança da Vassoura, Cilada e Paparico.

Ele foi diagnosticado com câncer inguinal em 2022 e iniciou o tratamento. Nos últimos meses de vida, ele teve algumas internações e faleceu na UTI de um hospital no Rio de Janeiro.