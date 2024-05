Quanto custa o look de Bruna Marquezine? Atriz brilhou em estreia no Met Gala

Em sua estreia no Met Gala, Bruna Marquezine atraiu todos os olhares com vestido exclusivo e joias milionárias; confira os valores

Na última segunda-feira, 6, Bruna Marquezine fez sua estreia no tradicional baile do Met Gala 2024, que aconteceu no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, Estados Unidos. A atriz brasileira investiu pesado para marcar presença em um dos eventos mais importantes da moda internacional e atraiu todos os olhares com seu look luxuoso.

Todos os anos, o evento do Met Gala apresenta um tema diferente e, desta vez, celebrou "Belas Adormecidas: Redespertando a Moda", uma oportunidade para relembrar peças de arquivo muito delicadas que não podem mais ser usadas. Apesar de não seguir exatamente o tema, Bruna decidiu se inspirar em um vestido de sua infância para criar o look.

Por isso, a atriz brasileira colaborou com a grife Tory Burch para desenhar um vestido totalmente personalizado para a ocasião, com o apoio da stylist de grandes celebridades Dani Michelly. Por ser um modelo exclusivo feito pela atriz, seu valor não foi divulgado, mas ela também investiu em joias de alto valor para compor o look.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TORY BURCH (@toryburch)

Marquezine desfilou pelo tapete verde com brincos de platina e ouro amarelo de 18 quilates, avaliados em R$ 755 mil, além de um segundo par nas orelhas, que contava com 20 diamantes, por R$ 1,27 milhão. E o luxo não para por aí! Quem quiser garantir o look da beldade também vai precisar adquirir um terceiro par de brincos por R$ 499 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@bru.namarquezinne)

Além disso, a ex-namorada de Neymar Jr e suposta affair de João Guilherme também complementou seu visual com ornamentos nas mãos. Bruna elegeu dois aneis luxuosos: um de ouro branco com diamantes, avaliado em R$ 267 mil, e outro de platina, ostentando diamantes de mais de cinco quilates e com valor apontado em R$ 1,82 milhão.

No total, a beldade investiu aproximadamente R$ 4,6 milhões apenas em acessórios, sem considerar o custo do vestido personalizado e seus sapatos, que foram de uma grife italiana e custam entre R$ 5 mil a R$ 10 mil. É importante ressaltar também que a atriz atua como uma das embaixadoras da grife de joias, o que pode conferir o privilégio de ter acesso a alguns itens exclusivos.

Bruna Marquezine brilha em evento em Nova York:

O MET Gala não foi a única vez que atriz causou no exterior! Bruna Marquezine mostrou todo o seu poder em Nova York nesta quinta-feira, 2. A famosa, que lançou sua carreira internacional com o filme Besouro Azul, de 2023, esteve presente no evento anual Power of Women, da Variety, e arrasou com um look super chique para a ocasião.

No evento, Bruna surgiu com um mini vestido branco com saia volumosa e drapeada, além de um lindo detalhe com um pouco do tecido transparente em um dos seus ombros. O modelito foi feito também pela grife Tory Burch, assim como o vestido do evento de gala e foi combinado com escarpins brancos; confira os cliques do look!