Filho de Madonna começa a seguir a atriz Sophie Charlotte

Filho de Madonna, David Banda ficou encantado pela atriz Sophie Charlotte após se conhecerem em festa no Rio de Janeiro

Filho da cantora Madonna, o jovem David Banda, de 18 anos, começou a seguir a atriz Sophie Charlotte nas redes sociais. De acordo com o jornal Extra, ele ficou encantado pela artista ao conhecê-la em sua viagem ao Brasil junto com a mãe.

David e Sophie se conheceram uma festa pós-show de Madonna no último final de semana em um hotel de luxo no Rio de Janeiro. Rapidamente, o rapaz começou a seguir a brasileira, que retribuiu ao segui-lo também. Inclusive, David curtiu algumas fotos de Sophie.

Vale lembrar que Sophie Charlotte está solteira. Ela se separou há pouco tempo do ex-marido, Daniel de Oliveira, com quem teve um filho, Otto. Atualmente, ela interpreta a personagem Eliana na novela Renascer, da Globo.

Madonna veio ao Brasil com quatro dos seis filhos. Ela chegou ao país acompanhada de David Banda, Mercy James, Estere e Stella.

David Banda - Foto: Manuela Scarpa e Lucas Ramos/Brazil News

Cachê da Madonna

A cantora Madonna vai receber uma quantia milionária e impressionante para fazer um show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 1 de maio. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, o valor do cachê dela foi revelado.

A musa receberá R$ 17,075 milhões, que é o equivalente a US$ 3,3 milhões. No total, o show dela custará R$ 59.908.437,50.

Os valores foram revelados pela produtora responsável em um documento com os gastos para a vinda da cantora ao Brasil.