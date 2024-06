MC Daniel dá presente de R$ 6 mil para affair. Saiba o que é

O cantor MC Daniel mimou Lorena Maria, com quem vive um affair, e presenteou a influencer com um item de grife, avaliado em R$ 6 mil

Nesta terça-feira, 25, MC Daniel decidiu mimar Lorena Maria, com quem vive um affair, e presenteou a moça com um item de grife. Em seu Instagram Stories, o cantor compartilhou uma foto em que mostra uma caixa de sapato da marca Dolce&Gabbana em cima de sua cama.

Pouco tempo depois, a influencer fez um post mostrando que ganhou uma sandália do funkeiro. A famosa adicionou emojis de coração à postagem. No site da marca, o sapato em questão custa U$ 1.225, cerca de R$ 6,6 mil.

MC Daniel, que já namorou Mel Maia, confirmou o affair com Lorena Maria em maio deste ano. "Sim, é verdade. É uma menina fantástica, preta, que saiu de favela, que é empresária, que é modelo, atriz... Eu a admiro demais, ela é muito forte. Meu sonho é namorar", disse ele ao portal Léo Dias.

Sem polêmicas

O funkeiro MC Daniel usou as redes sociais para avisar que não pretende se envolver em novas polêmicas no futuro. Recentemente, ele se envolveu em um burburinho com a ex-namorada Mel Maia com quem se relacionou no ano passado, mas explicou que não pretende continuar assim.

"Sem briga, sem polêmica. O bagulho é escutar um som, jogar uma bola, comprar um cachorro. Dificilmente vocês vão me ver em polêmica, brigando com alguém, atacando e xingando, só se for um bagulho muito extremo", avisou.

"Já fui assim, já me meti em polêmicas e em brigas, mas faz mais de um ano que eu não tenho mais essas paradas. Mas eu cresci, evoluí e vi que não ganhava nada com isso, era ruinzão. O bagulho é ficar na paz, ficar sossegado", acrescentou o funkeiro.

MC Daniel disse que pretende focar em outros pontos: "Só quero trampar, falar de Deus e fazer uns bagulhos daoras. Quando você briga, para alguém ganhar outro tem que perder", refletiu. "Quem procura polêmica, briga, indireta, não vai encontrar por aqui. Se alguém tem algo contra mim, me avisa para resolver também que é marcha", encerrou o cantor.