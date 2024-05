Gracyanne anuncia mudança extrema e investe em conteúdo adulto: ‘Agora posso’

Solteira e desimpedida! Gracyanne Barbosa dá guinada profissional e entra no mundo do conteúdo adulto depois de proibição de Belo; entenda

Após o fim de seu casamento com Belo, Gracyanne Barbosa surpreendeu ao revelar que decidiu iniciar um novo capítulo em sua carreira nesta terça-feira, 7. Proibida pelo ex-marido de criar um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto quando estava casada, a musa fitness compartilhou que pretende investir nesse universo agora que está solteira.

Em entrevista ao Lucas Pasin, do Splash, Gracyanne foi questionada sobre os rumores de que estaria pensando em adentrar as plataformas. Sincera, a influenciadora digital contou que ficou surpresa com os rumores, mas que essa é uma ótima oportunidade: "Eita! Não me lembro de ter falado disso com ninguém. Mas você me deu uma ideia”, iniciou.

“Me atentou que agora eu posso fazer isso, e eu vou mesmo precisar. Mas ainda não tenho nada pronto, precisarei produzir", Gracy abriu o jogo com o colunista e revelou que sempre recebeu pedidos dos seguidores: "Tem muita coisa lá que não é só nudez, e eu curto. Coisas que não posso postar no Instagram”, disse a beldade.

Na sequência, a musa destacou alguns tipos de conteúdos: “Tipo poses mais ousadas no pole dance. Tenho um público dos EUA que pede muito. 30% do meu público é americano. Pedem muitas fotos de treino, de pole, mais fotos. Pedem fotos do meu bumbum, até dos meus pés. Pedem muito a minha axila. Sempre! Os gringos pedem demais”, entregou detalhes.

Inclusive, Gracyanne contou que já recebeu uma ótima proposta por alguns vídeos mais ousados: “Pedem vídeos e oferecem grana por isso. Já ofereceram 25 mil dólares por um vídeo de 1 minuto da minha axila. Eu fiquei com medo e acabei bloqueando”, disse a modelo, que agora está disposta a cobrar pelos conteúdos sensuais.

Gracy ainda revelou o motivo de considerar a guinada em sua vida profissional: "Dinheiro é uma questão que sempre me preocupo. A vida toda. Sou de família humilde. Tenho muita gente que depende de mim. Nunca vivi confortável em relação à parte financeira. Tenho investimentos, mas não posso me dar ao luxo de não trabalhar”, disse a musa.

Por fim, a ex-mulher do cantor fez questão de ressaltar que está desimpedida agora que seu casamento chegou ao fim: “O Belo não deixava. E eu respeitei”, ela pontuou e completou agradecendo ao colunista pela nova ideia de investimento: “Agora você me atentou a isso. Vou fazer. Agora eu posso fazer. Te aviso quando for lançar", celebrou a beldade, que já é conhecida pelas poses ousadas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne manda recado após descobrir suposta amante de Belo:

O fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa trouxe à tona uma suposta traição por parte do cantor. Em uma entrevista concedida a Lucas Pasin, do Splash, Uol, na madrugada desta terça-feira, 7, a musa fitness surpreendeu ao revelar que não tinha conhecimento do caso extraconjugal. Além disso, ela não hesitou em mandar um recado direto ao ex-marido.