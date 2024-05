Marcos Pasquim faz rara aparição com sua filha de 20 anos

Marcos Pasquim surge com sua filha, Alícia, de 20 anos, em noite no cinema em São Paulo. Veja as fotos dos dois juntinhos

O ator Marcos Pasquim contou com uma companhia especial na noite de sexta-feira, 17. Ele fez uma rara aparição em público com a filha, Alícia, de 20 anos.

O artista levou a herdeira para prestigiar a pré-estreia do filme Morando com o Crush, no qual ele atua. Vale lembrar que ele é discreto com sua vida pessoal e quase não aparece com a família em eventos públicos. Porém, ele abriu uma exceção nesta semana.

Alícia é fruto do antigo relacionamento de Pasquim com a empresária Fabiana Kherlakian, com quem ele ficou junto entre 2004 e 2006.

Longe das novelas desde “O Tempo não Para” (2018), Marcos Pasquim já explicou que tem recebido menos convites para produções. “A minha profissão é a atuação, independentemente do formato do produto. Eu amo as peculiaridades de cada um deles, seja televisão ou cinema. Quero voltar a fazer novelas. Não tenho sido chamado. Eu até iniciei uma negociação com a Record, mas não chegamos a um acordo“, afirmou o ator em entrevista no Jornal O Globo.

Marcos Pasquim curte evento com a filha - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Marcos Pasquim comenta sobre ter traído Suzana Pires

O ator Marcos Pasquim surpreendeu ao relembrar quando traiu a atriz Suzana Pires. A história ganhou repercussão depois que ela participou do programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, e contou sobre o que aconteceu. Agora, ele admitiu que errou ao trair a atriz quando os dois namoraram no passado.

Em entrevista ao Jornal O Globo, ele contou que ela o informou que iria comentar sobre a traição na TV. “Nós fomos almoçar, e ela me falou. Depois de um tempo nos tornamos amigos. Não imaginei que iria tomar toda essa repercussão. Eu errei, assumo, já foi. A gente aprende com os erros. Vivemos um paixão muito legal”, disse ele.