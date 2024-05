Ator coreano Sung Hoon doa lucros de evento no Brasil às vítimas do Sul

Com evento no Brasil para divulgação de novo filme, o ator coreano Sung Hoon informou que todos os lucros serão doados ao RS

O ator coreano Sung Hoon se juntou à lista de famosos internacionais que se mobilizaram para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, 7, ele contou aos fãs brasileiros que decidiu doar os lucros de um evento no país, realizado para divulgar seu filme 'Perfect Marriage Revenge' (A Vingança do Casamento Perfeito), às vítimas de enchentes nas regiões.

Com previsão para chegar em São Paulo no dia 10 maio, Sung Hoon demonstrou todo apoio e solidariedade aos moradores do Sul. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou um vídeo especial anunciando a doação.

"Vou embarcar em um avião para o Brasil dentro de poucas horas. Porém, antes de deixar a Coreia fiquei sabendo de algumas notícias infelizes. Fiquei sabendo que houveram chuvas fortes na região sul do Brasil nos últimos dias, causando sérios problemas de enchentes", declarou ele.

E continuou: "Inicialmente, estava animado para me divertir com vocês e ansioso para ir, mas receber notícias tão comoventes é realmente entristecedor. Espero que o dinheiro do meu 'fan meeting' possa ser alguma ajuda para aqueles que foram afetados pelas enchentes no Brasil".

Por fim, Sung Hoon desejou forças às vítimas do Rio Grande do Sul: "Deixo as minhas profundas condolências aos que estão sofrendo no momento e sinceramente espero que consigam se recuperar assim que possível e sem maiores danos. Vou embarcar no avião em breve e seguir para o Brasil. Vejo vocês lá", concluiu o ator.

Além do novo filme que será divulgado, Sung Hoon já atuou em produções como 'O Jogo da Morte', 'Level Up', 'My Secret Romance' e 'Woori, a Virgem', e outros K-dramas.

Neymar Jr. revela doações para o RS

O jogador Neymar Jr. resolveu abrir uma exceção e mostrar um pouco do que fez ajudar o Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que alagaram várias cidades do estado. Nesta terça-feira, 07, o craque postou em um sua rede social as imagens do que decidiu fazer para auxiliar os gaúchos.

Deixando claro que não gosta de ficar mostrando suas boas ações, mas que está fazendo isso para inspirar outras pessoas a ajudarem também, o atleta exibiu seu avião e vários mantimentos sendo levados pela sua equipe. O famoso então agradeceu a todos os envolvidos.