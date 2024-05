Nove filhos, ficha criminal e traições: conheça o novo namorado de Britney Spears

Namorado de Britney Spears é acusado de trair ex-esposa com a cantora, além de não pagar pensão dos filhos e ter problemas com a polícia; saiba mais

Britney Spears está envolvida em novas controvérsias desde que tornou público seu namoro com Paul Soliz. Diversas polêmicas já vieram à tona, incluindo revelações da ex-esposa dele, Nicole Manchilla. Entre as acusações, ela afirma que Paul a traiu com a cantora e também não paga pensão para os filhos, além de sua extensa ficha criminal.

Quem é Paul Soliz?

De acordo com o Page Six, Paul Soliz foi contratado há cerca de dois anos para realizar tarefas domésticas para Britney Spears, como limpeza de banheiros e coleta de lixo e foi demitido pouco tempo tempo depois. Após o fim de seu casamento com Sam Asghari, ela foi vista pela primeira vez ao lado do ex-funcionário em seu carro em agosto do ano passado.

Pouco tempo depois eles apareceram de mãos dadas e confirmaram o romance. Logo, os fãs puxaram o histórico do namorado da loira e descobriram que ele possui diversos problemas com as autoridades. Em 2014, Paul foi condenado por perturbação da paz e acusado de colocar crianças em perigo, embora a acusação tenha sido indeferida.

Em 2016, Paul também foi condenado por dirigir sem carteira, embora uma acusação adicional por dirigir com a carteira suspensa tenha sido descartada. Em 2022, ele também foi condenado por porte criminoso de arma de fogo. Fora dos tribunais, o namorado da Princesa do POP acumula acusações da ex-esposa, Nicole Manchilla.

Em entrevista ao Daily Mail, Nicole afirmou que seu ex-marido, Paul, a traiu com a cantora e que ele não paga pensão alimentícia aos cinco filhos que têm juntos: "Meu marido caiu na bunda de Britney Spears. Ele era casado e agora nega os filhos. Ele negligencia seus filhos por causa dela", disparou a ex-esposa do novo namorado da loira, que também estaria atuando como seu segurança e procurador.

A mãe de Nicole também revelou que Soliz tem outros herdeiros: "Ele tem 10 filhos e não dá suporte a nenhum deles. Ele tem um bebê de um ano e nem ele recebe atenção", disse revoltada. Apesar da revelação, o Page Six afirmou que ele tem nove herdeiros e teve acesso a documentos que revelam uma pendência de cerca de R$ 5 mil em pensão alimentícia para pelo menos três crianças.

Ainda durante a entrevista, sua ex-esposa afirmou que ele está morando na casa da estrela para evitar problemas legais, mas que mantém oficialmente seu antigo endereço: “Ele está em liberdade condicional, então se ele mora oficialmente na casa dela, eles (a polícia) têm acesso para revistar o local. É por isso que ele ainda tem um endereço aqui”, Nicole pontuou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Times Of New York (@timesofnyc)

Rumores de Briga:

A cantora Britney Spears se envolveu em mais uma polêmica na última quinta-feira, 2. Segundo o site TMZ, ela se envolveu em uma briga física com seu novo namorado, Paul Soliz, durante sua estadia no Chateau Marmont, hotel das estrelas em Los Angeles. Em suas redes sociais, a artista desmentiu as notícias e falou sobre a situação.