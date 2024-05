Luciana Gimenez retorna com sua agenda de compromissos após recuperação

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Luciana Gimenez comenta sobre estado de saúde da apresentadora e retomada de projetos após doença

Na última semana, Luciana Gimenez (54) foi um dos assuntos mais comentados após compartilhar que estava com suspeita de pneumonia. A apresentadora viveu dias delicados com relação à sua saúde, nada grave, mas que exigiram sua atenção. Agora, ela já está recuperada e retorna sua agenda de compromissos. Saiba mais.

Em contato com a CARAS Brasil, a equipe de comunicação da apresentadora atualizou sobre seu estado de saúde. Eles reforçaram que Luciana está bem melhor. No momento, segue fazendo acompanhamentos médicos e realizando alguns exames para entender mais sobre a doença, porém está com ótimo quadro.

A equipe de Luciana também comenta que ela deve retornar com as gravações ao vivo do SuperPop, seu programa na Rede TV!. Na próxima semana, a apresentadora tem uma viagem marcada para New York, pois será a formatura do seu filho Lucas Maurice Morad Jagger (24).

Por fim, o time comentou que os médicos ainda não fecharam o diagnóstico de Luciana. No primeiro momento, ela foi ao hospital e descobriu que estava com suspeita de pneumonia, mas depois foi necessário realizar alguns exames e ainda não se sabe qual o problema que a comunicadora teve no pulmão.

RELEMBRE

Recentemente, nas redes sociais, Luciana atualizou sobre seu estado de saúde: "Não tenho esse laudo, não tenho essa resposta, não sei o que tenho, só sei dos sintomas, às vezes isso acontece, os médicos não são mágicos, durante a semana ainda tenho uns outros exames a fazer".

"Isso tudo começou assim, acabei tirando uma semana de férias com o meu filho, nós fomos pra Bahia, ele tava doente, achei que era gripe, passou uma virose pra mim, achei que ia melhorar, todo mundo que tava comigo ficou com essa virose, achei normal, porque vírus a gente sabe que tempo e quando repousa é melhor", esclareceu Luciana.