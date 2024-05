Com mancha no pulmão, Luciana Gimenez atualiza seu estado de saúde

Após passar mal e ter suspeita de pneumonia, Luciana Gimenez atualiza seu estado de saúde e diz que está fazendo exames para descobrir o que tem

Após alguns dias sumida por estar com a saúde abalada, a apresentadora Luciana Gimenez reapareceu nesta quarta-feira, 01, antes comandar o Superpop ao vivo. A famosa, que estava com suspeita de pneumonia, atualizou seu estado e explicou o que aconteceu.

Segundo a artista, tudo se iniciou quando seu filho mais novo, Lorenzo Gabriel, fruto do antigo casamento com Marcelo de Carvalho, ficou gripado e ela pensou que teria contraído a virose do herdeiro, contudo, a estrela percebeu que seu estado de saúde só piorava após terem passado uma semana de férias na Bahia.

"Isso tudo começou assim, acabei tirando uma semana de férias com o meu filho, nós fomos pra Bahia, ele tava doente, achei que era gripe, passou uma virose pra mim, achei que ia melhorar, todo mundo que tava comigo ficou com essa virose, achei normal, porque vírus a gente sabe que tempo e quando repousa é melhor", começou explicando.

Luciana Gimenez então percebeu que não estava reagindo: "Eu comecei a piorar, quando eu cheguei em casa na sexta-feira, eu falei, 'bom, agora vou tirar o fim de semana, vou relaxar, me recuperar', só que não foi bem assim né, chegamos da Bahia na sexta-feira, passei o fim de semana inteiro de molho aqui com o Lo na cama, domingo, eu achei que ia levar o Lorenzo pro hospital, mas ele melhorou e segunda-feira eu acordei achando 'agora vai', fiquei ruim, passei a semana inteira ruim".

A famosa então foi à médica, que falou que ela estava com os sinais vitais bem, então ela retornou para sua casa, mas continuou passando mal. Ao sentir dificuldade para respirar e outros sintomas, Gimenez resolveu ir para o hospital ao perceber que poderia ser algo mais grave.

"Quando deu domingo à noite eu tava bem ruim, tava sem conseguir respirar direito, tava suando frio, tava com febre, a barriga errada, então domingo eu entrei no hospital de madrugada, achei que ia ta tudo bem, fizemos todos os exames e ao fazer uma imagem do tórax mostrou que eu tava com uma mancha, que era suspeita de pneumonia, eles realmente começaram a me dar antibiótico na veia, tava bem ruim, acabei vindo pra casa...", comentou sobre ter feito exames e ter tido suspeita de pneumonia.

Agora, sem ter diagnóstico certo, Luciana contou que está investigando, mas que se sente bem e que voltou a gravar para se distrair. "Não tenho esse laudo, não tenho essa resposta, não sei o que tenho, só sei dos sintomas, às vezes isso acontece, os médicos não são mágicos, durante a semana ainda tenho uns outros exames a fazer".

Nos últimos dias, Luciana Gimenez mostrou qual fim deu a suas muletas, objetos que usou durante meses depois de sofrer um grave acidente esquiando. Antes de voltar para São Paulo, ela estava com o filho mais novo, Lorenzo Gabriel, em Trancoso, na Bahia.

Luciana Gimenez diz que não quer homens mais velhos

Luciana Gimenez fez revelações sobre suas preferências na hora de se relacionar. Em conversa com Carolina Ferraz em seu podcast, Bagaceira Chique, a modelo arrancou informações da atriz, mas também falou sobre sua vida pessoal.

Segundo a comandante do Superpop, após ter filhos com homens mais velhos que ela, o cantor Mick Jagger, de 80 anos, e o empresário Marcelo de Carvalho, de 62, atualmente ela prefere se relacionar com os mais novos.

"Não quero mais [velho]... Velho não vou. [Quero] novinho. Só quero um gostoso que não me encha o saco. Eu quero um gostoso, tem alguma coisa errada? E é fase, porque uma época você quer uma coisa... Eu cansei de mais velhos, porque só namorei com mais velhos, tive filhos com homens mais velhos, aí agora estou na fase dos mais novos, só não pode ser mais novo que meu filho, aí não dá. Novinho de 30, 35 anos não é baby, é um jovem homem", explicou melhor sua preferência. Leia mais aqui.