Virginia faz declaração em local inusitado do corpo para Zé Felipe; veja

Apaixonada, Virginia faz declaração para Zé Felipe e escolheu local inusitado para gravar as iniciais do cantor; veja o que ela fez

A influenciadora Virginia Fonseca fez uma declaração especial para o esposo, o cantor Zé Felipe, com quem já tem duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, e ainda terá seu primeiro menino, o bebê José Leonardo. Nesta sexta-feira, 21, ela então resolveu fazer as iniciais do amado em um local diferenciado.

Contente com a declaração original da esposa, o herdeiro do sertanejo Leonardo com Poliana Rocha então compartilhou um registro exibindo a homenagem especial. Zé Felipe então comemorou suas letras na unha da apresentadora do SBT.

"Tô com moral. Te amo minha gata", disse o famoso que está fazendo uma promessa e nos últimos dias revelou que está proibido de fazer uma coisa até o dia primeiro de janeiro de 2025.

É bom lembrar que em setembro deste ano, Zé Felipe e Virginia Fonseca esperam a chegada de seu primeiro menino, José Leonardo, que já vem ganhando vários presentes luxuosos. Inclusive, o bebê foi mimado com um macacão de grife de valor milionário.

Veja a declaração de Virginia Fonseca para Zé felipe:

Virginia e Zé Felipe se desentendem em decisão

Esperando seu terceiro filho, Virginia e Zé Felipe falaram sobre terem mais herdeiros. Na quarta-feira, 12, o cantor abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e falou com a esposa sobre a possibilidade dela ficar grávida novamente após o nascimento do primeiro menino deles, o pequeno José Leonardo.

Já pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de mais de um ano, o casal respondeu ao questionamento sobre quantos filhos quer ter. A empresária então se mostrou satisfeita com a quantidade e deu a entender que não quer mais. Já Zé Felipe demonstrou interesse em ter ainda mais herdeiros. Veja o que aconteceu aqui.