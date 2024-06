Zé Felipe diz que fez promessa e revela sacrifício: 'Até dia 1º de janeiro'

Cumprindo promessa, Zé Felipe diz o que não poderá fazer até o primeiro dia de 2025; cantor surpreendeu com proibição nos próximos meses

O cantor Zé Felipe compartilhou seus seguidores que fez uma promessa e foi questionado sobre o sacrifício que resolveu fazer nos próximos meses. Em seus stories na rede social, esposo de Virginia Fonseca recebeu uma pergunta nesta quarta-feira, 19, sobre o assunto e resolveu contar um pouco mais sobre a decisão.

Sem dizer a promessa por inteiro, o herdeiro do sertanejo Leonardo com Poliana Rocha falou que não poderá cortar o cabelo até janeiro do ano que vem. O pai de Maria Alice e Maria Flor ainda tirou o boné e revelou como já estão os fios sem poder realizar um corte.

"Sobre não cortar o cabelo, eu fiz uma promessa, um voto, que eu vou ficar até dia primeiro de janeiro, tá grandão já, vamo embora", falou Zé Felipe ao exibir as madeixas já maiores do que costuma usar.

É bom lembrar que em setembro deste ano, o famoso e apresentadora do SBT esperam a chegada de seu primeiro menino, José Leonardo, que já vem ganhando vários presentes luxuosos. Inclusive, o bebê foi mimado com um macacão de grife de valor milionário.

Veja como está o cabelo de Zé Felipe:

Virginia e Zé Felipe se desentendem em decisão

Esperando seu terceiro filho, Virginia e Zé Felipe falaram sobre terem mais herdeiros. Na quarta-feira, 12, o cantor abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e falou com a esposa sobre a possibilidade dela ficar grávida novamente após o nascimento do primeiro menino deles, o pequeno José Leonardo.

Já pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de mais de um ano, o casal respondeu ao questionamento sobre quantos filhos quer ter. A empresária então se mostrou satisfeita com a quantidade e deu a entender que não quer mais. Já Zé Felipe demonstrou interesse em ter ainda mais herdeiros. Veja o que aconteceu aqui.