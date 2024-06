Funcionário de Virginia surpreende com presente chique para José Leonardo

Padrinho de José Leonardo, funcionário de Virginia, Hebert Gomes, surpreende ao mostrar seu presente personalizado para o primeiro menino dela

O funcionário de Virginia Fonseca, Hebert Gomes, que mora com ela e sempre está ao lado da famosa surpreendeu a amiga nesta sexta-feira, 14, com a chegada de vários presentes personalizados que encomendou para o primeiro menino dela com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo.

Assessor da apresentadora do SBT, ele também foi escolhido para ser o padrinho do herdeiro da loira e não economizou no mimo para o afilhado. Impressionada com os itens, Virginia Fonseca então mostrou o kit de malas que Hebert Gomes deu para a mamãe usar quando o bebê nascer.

Tudo em couro em azul escuro, a mala, as bolsinhas e as pastas para documentos de José Leonardo vieram com as iniciais dele "JL" gravadas nos acessórios. "Padrinho em ação, já deu a mala do J.L.", publicou a influenciadora em seus stories.

Ainda nesta sexta-feira, 14, Hebert Gomes apareceu brincando com a patroa e Maria Alice na piscina. Ao se divertirem na água, Virginia Fonseca teve uma reação inesperada ao ver a filha mais velha levando um tombo no local.

É bom lembrar que a famosa está de repouso. Na manhã desta sexta-feira, 14, a influenciadora revelou que foi medicada e que sua médica a fez parar algumas atividades por enquanto ao sentir cólicas mais intensas na gestação de José Leonardo.

Veja os presentes do funcionário de Virginia para José Leonardo:

Virginia Fonseca compra relógio de serpente que custa uma casa

A influenciadora digital e empresário Virginia Fonseca impressionou ao mostrar o novo item de luxo que acabou de adquirir. Na segunda-feira, 10, durante compras com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, em um shopping de alto padrão em São Paulo, a famosa obteve o acessório caríssimo.

Em seus stories, a apresentadora do SBT comentou que não aguentou e se rendeu ao item de luxo. A esposa do cantor Zé Felipe então exibiu o relógio inspirado em uma serpente em seu braço. De ouro amarelo 18K e aço com pavê de diamantes, a peça da marca Bulgari tem um valor de uma casa, custando R$ 110 mil. Veja o relógio aqui.