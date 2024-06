Neymar se derrete em primeiro passeio de bicicleta da filha com Bruna Biancardi

Momento em família! O jogador de futebol Neymar Jr mostrou um vídeo do passeio especial ao lado de Bruna Biancardi e a filha, Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr encantou os seguidores na tarde desta terça-feira, 18, ao compartilhar um momento bastante especial em família. Através de seus stories no Instagram, o atleta filmou a filha, Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, em seu primeiro passeio de bicicleta.

No vídeo publicado, a mamãe da pequena, de 8 meses, aparece filmando enquanto o jogador está ao lado, em outra bicicleta, segurando a herdeira. Esbanjando beleza e simpatia, Mavie surgiu com um chapéu para se proteger do sol.

"Primeiro passeio de bicicleta da Maviezinha", se derreteu Neymar Jr na legenda da postagem. Bruna Biancardi também dividiu com os fãs em sua rede social o mesmo registro do momento especial.

Vale lembrar que os pais de Mavie estão no Brasil. Na última segunda-feira, 17, Neymar revelou que a herdeira teve um segundo batizado. Apesar de não revelar detalhes da decisão, o craque mostrou que consagrou a pequena em uma religião diferente da primeira cerimônia, devido às diferentes crenças entre ele e Bruna Biancardi.

Em seu feed no Instagram, mais cedo, o pai da pequena abriu o álbum de fotos da cerimônia e encantou os internautas. "Dia de consagração da Mavie", escreveu o famoso na legenda. Além da bebê, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de sua antiga relação com Carol Dantas.

Mãe de Neymar explode o fofurômetro ao postar fotos com Mavie

Nadine Gonçalves explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 13, ao compartilhar vários cliques com a neta, Mavie. A menina, que está com oito meses, é filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi.

Ao publicar no feed do Instagram os cliques em que aparece sorridente com a bebê, Nadine falou sobre o amor que sente pela netinha. "Que Deus te abençoe e conduza os seus caminhos, que te livre de todo e qualquer mal, que mesmo distante você possa sentir o meu amor por você. Que a cada encontro, eu tire um sorriso seu. Te amo, minha bebê linda", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com as fotos. "Mavie é tão linda", disse uma seguidora. "Cada foto linda da vovó com a Maviezinha", escreveu outra. "Lindas e maravilhosas", falou uma fã.