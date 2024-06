Lulu Santos agradece apoio após enfrentar 'combo de doenças': "Privilegiado"

Lulu Santos voltou às redes sociais para tranquilizar os fãs sobre estado de saúde e agradecer apoio recebido durante os diagnósticos que enfrentou

Nesta quarta-feira, 19, Lulu Santos surgiu pela primeira vez nas redes sociais após enfrentar diversas doenças e receber alta médica. O cantor de 71 anos tranquilizou os fãs e agradeceu ao carinho enviado durante esse período difícil.

"Salve, pessoal. Estou aqui hoje exclusivamente para agradecer pela quantidade de mensagens de carinho, de conforto, de melhoras que eu recebi por ocasião desse combo de doenças que eu tive", iniciou em vídeo publicado no Instagram.

"Foi estranho, foi duro, mas teria sido muito mais difícil sem esse carinho, sem essa vibração positiva, sem esse querer estar junto e bem. Fico muito agraciado. Me sinto muito privilegiado pelo seu amor e retribuo, obrigado", completou o artista.

Nos comentários, fãs e colegas de Lulu comemoraram sua recuperação. "Te amamos demais, Lulu", disse a cantora Zélia Duncan. "Graças a Deus! Te amo, Lulu, Deus te abençoe!", comentou uma seguidora. "Eu vejo a vida melhor no presente/futuro!", declarou Clebson Teixeira, marido do cantor.

Entenda os diagnósticos de Lulu Santos

Lulu Santos testou positivo para influenza, depois, precisou ser hospitalizado e cancelar todos os seus compromissos para o final de semana após sofrer um desconforto gástrico. Na época, ele foi diagnosticado com gastroenterite aguda, uma inflamação no estômago e nos intestinos que pode causar alguns sintomas como vômitos, febre e cólicas abdominais.

Após receber alta médica, o cantor descobriu que também estava com dengue, por isso, passou os últimos dias recluso para se recuperar por completo e retornar aos palcos.

"Após alta médica na última segunda-feira (10), o cantor Lulu Santos segue em recuperação, em casa, das complicações de um quadro de gastroenterite aguda e influenza A. O músico também foi diagnosticado com dengue e, por orientação médica, seguirá o tratamento em repouso absoluto por mais alguns dias, com a necessidade de adiar sua agenda de shows deste final de semana: sexta-feira (14), em Sorocaba/SP, e no sábado (15), em Campinas/SP. Esses shows serão remarcados para os dias 04/10, em Sorocaba, e 05/10, em Campinas", informou a equipe do artista.