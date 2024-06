Virginia se diverte ao ver tombo da filha na piscina: 'Prestar atenção'

Ao ver a filha mais velha, Maria Alice, levando tombo inesperado na piscina de casa, Virginia se diverte e aconselha a pequena; veja o momento

A influenciadora digital Virginia Fonseca se divertiu ao ver um tombo da filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos, na piscina da casa onde moram em Goiânia. Nesta sexta-feira, 14, ao acompanhar a primogênita na água, a famosa acabou flagrando o deslize dela no local.

Gravando com o celular de fora, a empresária milionária conseguiu mostrar o momento em que sua herdeira mais velha com Zé Felipe acabou caindo na parte rasa da piscina e logo levantou. A loira então riu quando viu a menina protagonizando o momento.

"Tem que prestar atenção", aconselhou Virginia Fonseca ao pegar o chapéu molhado de Maria Alice após ela levar o tombo.

É bom lembrar que a famosa está de repouso. Nesta sexta-feira, 14, a influenciadora revelou que foi medicada e que sua médica a fez parar algumas atividades por enquanto ao sentir cólicas mais intensas na gestação de José Leonardo, seu primeiro menino com o cantor Zé Felipe.

Nesta quinta-feira, 13, Virginia Fonseca pegou seu avião particular e ao chegar na aeronave foi surpreendida com uma surpresa feita por Zé Felipe. No mesmo dia, ela voltou para Goiânia, onde amanheceu e revelou que terá que ficar de repouso.

No Dia dos Namorados, a famosa ficou em casa com o filho de Leonardo. Os dois curtiram o dia com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, e à noite tiveram um simples jantar. Diferente da maioria, o casal apostou em uma refeição pronta na cozinha de casa sem grandes preparações ou enfeites.

Veja a reação de Virginia ao ver o tombo de Maria Alice na piscina:

Virginia Fonseca compra relógio de serpente que custa uma casa

A influenciadora digital e empresário Virginia Fonseca impressionou ao mostrar o novo item de luxo que acabou de adquirir. Nesta segunda-feira, 10, durante compras com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, em um shopping de alto padrão em São Paulo, a famosa obteve o acessório caríssimo.

Em seus stories, a apresentadora do SBT comentou que não aguentou e se rendeu ao item de luxo. A esposa do cantor Zé Felipe então exibiu o relógio inspirado em uma serpente em seu braço. De ouro amarelo 18K e aço com pavê de diamantes, a peça da marca Bulgari tem um valor de uma casa, custando R$ 110 mil. Veja o relógio aqui.