Neymar Jr. revela fotos de segundo 'batizado' de Mavie; veja como foi

Após batizado em igreja católica, Neymar Jr. revela cliques de consagração de Mavie; jogador e sua família são evangélicos

A filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, Mavie, de oito meses, teve mais um "batizado". Após alguns dias de seu batismo na igreja católica, a herdeira do jogador de futebol com a influenciadora foi consagrada na igreja evangélica, como postado nesta terça-feira, 18, por ele.

Em sua rede social, o atleta compartilhou dois registros do momento e falou sobre a pequena ter sido apresentada a deus pelo pastor André Fernandes. Para o evento religioso entre a família, Mavie mais uma vez foi vestida em grande estilo e encantou ao surgir com um vestido rosa bebê, lacinho na cabelo e sandálias em prata.

"Dia de consagração da Mavie. Obrigado, André Fernandes", escreveu Neymar ao compartilhar as fotos do momento especial ao lado de Bruna Biancardi. Nos comentários, os internautas babaram ao verem Mavie cheia de fofura. "Princesa", admiraram.

É bom lembrar que, há poucos dias, Mavie foi batizada na igreja católica, que é da religião da família da mãe. Agora, ela ganhou uma celebração na igreja evangélica, que é a religião da família do pai. A segunda festa aconteceu de forma discreta na mansão do atleta e contou com a presença de alguns amigos.

Veja as fotos postadas por Neymar Jr. do momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

