Fred Nicácio passou por "cura gay" e rompeu com a família: "Não foi fácil"

O Ex-participante do BBB 23 Fred Nicácio contou que teve uma infância difícil por ser um homem LGBTQIA+ em uma família evangélica. Em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta terça-feira, 25, ele contou como o processo de aceitar a própria sexualidade foi doloroso. O médico passou por "curas gays" quando era mais novo e acabou rompendo laços com sua família.

"Nasci num lar evangélico. Sou filho de pai e mãe militares, e vocês podem imaginar que esse não é um meio muito salubre para pessoas LGBTs. Passei a minha infância inteira ouvindo que Deus ia me castigar por isso, que era pecado, passei por 'curas gays'", iniciou ele, em um vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais.

Em seguida, ele detalha como foi "sair do armário". "Essa 'saída do armário', para mim, foi muito dolorosa, porque isso veio com uma ruptura com minha família, sem o apoio, sem o amor, sem o afeto, sem o acolhimento. A minha história não é única. Ela é uma história que se repete em vários lares brasileiros. Não foi fácil. Isso me fez ter que escolher entre mim e a minha família. Que bom que consegui. Muitos não conseguem sobreviver a essa angústia", falou.

"Mas eu tive apoio de amigos e, na época, do meu namorado e hoje marido, para que eu pudesse superar. Acreditei naquilo que estava dentro do meu coração e dizia que não há problema nenhum amar quem quer que seja. Amor é amor. Por isso que eu digo a vocês: não deixem de amar quem vocês querem amar. Vale a pena. Viva ao nosso orgulho", encerrou o ex-BBB. Fred Nicácio e o dentista Fábio Gelonese são casados há cinco anos.

Veja a publicação de Fred Nicácio: