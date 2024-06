Neymar e Bruna Biancardi fizeram nova festa de batizado da filha, diz colunista

Neymar Jr e Bruna Biancardi reuniram seus amigos para nova celebração de batizado da filha, Mavie, após batizado católico

O jogador de futebol Neymar Jr e a influenciadora digital Bruna Biancardi voltaram a reunir os amigos para celebrarem a filha, Mavie. De acordo com o colunista Leo Dias, eles realizaram uma nova comemoração pelo batizado da herdeira.

Há poucos dias, Mavie foi batizada na igreja católica, que é da religião da família da mãe. Agora, ela ganhou uma celebração na igreja evangélica, que é a religião da família do pai. A segunda festa aconteceu de forma discreta na mansão do atleta e contou com a presença de alguns amigos.

Por enquanto, Neymar e Bruna não se pronunciaram sobre a nova festa.

Bruna Biancardi mostrou foto com os pais

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou fotos inéditas com seus pais, Telma Fonseca e Edson Ribeiro, e com a irmã, Bianca Biancardi. Ela é discreta com sua vida pessoal e preserva a intimidade de sua família. Porém, ela abriu uma exceção ao celebrar o batizado da filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr.

Em um novo álbum de fotos sobre a festa da herdeira, ela compartilhou foto rara com os pais e a irmã. Na imagem, ela apareceu rodeada pelos pais, a irmã, o cunhado, a filha e o ex-namorado durante a celebração do batizado.

Vale lembrar que os pais de Bruna Biancardi levaram um grande susto em 2023. Eles tiveram a casa deles invadida por criminosos em novembro. Os homens realizaram um assalto na propriedade, que fica em um condomínio fechado no interior de São Paulo, e os dois ficaram de reféns. Apesar do susto, eles não ficaram feridos e superaram a situação.

“Vivemos uma noite de terror. Fomos assaltados e surpreendidos por três bandidos a mão armada em nossa própria casa durante a madrugada. Graças a Deus, eles só estavam interessados em levar item de valor e nada pior aconteceu conosco”, relataram na época.

O pai de Biancadi, Edson Ribeiro, é dono de uma marca de roupas e acessórios de surfe, fundada em 1988, e a mãe dela, Telma Fonseca, é formada em gastronomia.