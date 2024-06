Stepan Nercessian pede ajuda: "Se não tiver seguidor, não sou contratado"

O ator Stepan Nercessian, de 70 anos, usou suas redes sociais nesta terça-feira, 25, para pedir ajuda em sua busca por trabalho

O ator Stepan Nercessian, de 70 anos, usou suas redes sociais nesta terça-feira, 25, para pedir ajuda em sua busca por trabalho. O ator, que esteve recentemente no elenco da série Cine Holliúdy, cancelada em 2023 após duas temporadas, afirmou que, para conseguir novos papéis em filmes e novelas, precisa aumentar seu número de seguidores e curtidas.

A última aparição dele em novela foi em Quanto Mais Vida, Melhor! (2021). Depois, ele participou das duas temporadas de Cine Holliúdy e esteve na série Fim (2023), do Globoplay.

Nos Stories do Instagram,"Eu podia estar matando, roubando, mas estou aqui só pedindo um link para vocês. Eu preciso aumentar o número de seguidores, porque vai aparecer a oportunidade de fazer uma novela e um filme e, se não tiver seguidor, eu não sou contratado, então me segue aí", disse ele, que na sequência percebeu que tinha confundido a palavra like por link. Em um novo vídeo, ele esclareceu a troca.

Stepan Nercessian fala da experiência de participar de musical aos 70 anos

O ator esteve recentemente no elenco do musical O Rei do Rock, que narra a história de Elvis Presley. Em entrevista à CARAS Brasil, ele falou sobre bastidores e desafios de encarnar o Coronel Tom Parker e abriu o jogo sobre subir aos palcos com 70 anos. "É uma alegria muito grande poder participar de todo esse processo criativo de um musical, mesmo sem eu cantar ou dançar absolutamente nada. Fico encantado com o talento dessa juventude de musicais", disse.

E completou: "Não sei como esse papel veio parar na minha mão, é coisa do destino. Vim para essa aventura. Estava quieto no meu canto e apareceu mais uma oportunidade de participar de um musical depois de eu ter feito Chacrinha", acrescenta o ator, que encara seu segundo musical após interpretar Chacrinha no teatro, em 2015.