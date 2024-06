Juliette se encanta ao mostrar oficina do irmão reformada: 'Sonho'

Campeã do BBB 21, Juliette Freire realizou o sonho de um dos irmãos e reformou sua oficina de motos na Paraíba; confira as fotos!

A influenciadora digital e cantora Juliette Freire usou as redes sociais na terça-feira, 25, para compartilhar com os seguidores uma ótima novidade. Através de seus stories no Instagram, a campeã do BBB 21, da Globo, mostrou a reforma da oficina de moto de um de seus irmãos, na Paraíba.

Visitando a terra natal ao lado do namorado, o atleta Kaique Cerveny, Juliette aproveitou a oportunidade para acompanhar de perto o andamento da obra, que já está quase completa. Extremamente encantada com o resultado, a famosa exibiu o antes e depois do empreendimento.

"Nascemos em uma oficina mecânica e o sonho do meu irmão era ter a sua arrumadinha", escreveu ela em uma das fotos. Além da fachada, Juliette Freire também mostrou detalhes de como a parte interna do local ficou.

A cantora ainda revelou que sua paixão por motos e carros vem de família, composta por mecânicos. "Nosso avô consertou bicicleta até seus últimos dias de vida e era conhecido como Seu Feitoza", disse Juliette, explicando a escolha do nome da oficina do irmão, 'FTZ Motos'.

Recentemente, em entrevista ao site Extra, ela contou que usou o prêmio do reality show da Globo para ajudar sua família. "Todos estudam, têm casa, escola, trabalho, plano de saúde, professor particular, psicólogo. Nada de luxo. Eles têm dignidade", declarou, na ocasião.

"Com o prêmio do ‘BBB’, dei casa para todos os meus irmãos e tios. Todos têm carro popular e trabalho. E reformei a casa do meu pai, que não quis uma nova. O propósito da minha vida, se eu pudesse dizer, já foi atingido: que é poder ajudar a minha família a ter uma vida digna", completou Juliette Freire.

Confira as fotos da reforma:

Juliette rebate críticas sobre letra de sua nova música

A cantora Juliette Freire fez um desabafo na tarde desta quinta-feira, 20, a respeito de seu novo lançamento musical. Através de suas redes sociais, a campeã do BBB 21, da Globo, rompeu o silêncio e decidiu rebater as críticas que vem recebendo desde que revelou a música 'Vem Galopar'.

Na web, a canção tem sido bastante comentada por internautas. "Vem galopar / Fazer o roça roça / Dançando tcha tcha tcha / Vem se envolver com a tropa / Vem galopar", diz o refrão.

Agora, Juliette falou sobre a onda de ataques. Em seus stories no Instagram, ela ressaltou que não entende tamanha repercussão com a letra, uma vez que diversas canções de sucesso dos anos 1990 e 2000 usavam termos semelhantes ou mais explícitos; confira!