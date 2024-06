Mariana Santos relembra dia de praia e recebe elogios

Mariana Santos relembrou em sua conta no Instagram um dia de praia e recebeu inúmeros elogios dos seguidores nos comentários

Ao que parece, Mariana Santos sentiu saudades de curtir um dia na praia. Nesta sexta-feira, 28, a atriz relembrou algumas fotos que tirou na praia na última semana.

Em sua conta no Instagram, a artista compartilhou as imagens em que aparece sorridente usando um biquíni preto e exibindo toda sua beleza natural.

Na legenda, Mariana comentou sobre o dia de lazer. "Ah, mas eu vou colorir o meu Instagram com um TBT bem recente de domingo passado! Esse dia foi muito bonito", disse ela.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeras curtidas e comentários elogiando a beleza da famosa. "Avisa antes, tenho problemas cardíacos", brincou uma internauta. "Você e o mar é beleza pura", comentou outra. "E mais uma vez Mariana testa o coração dos fãs", escreveu uma terceira.

O último trabalho de Mariana Santos foi como Natália em Elas Por Elas, novela da Rede Globo. E a atriz já está escalada para viver Fátima em Mania de Você, próxima novela das 21h da mesma emissora.

Casamento

Em uma entrevista para a CARAS Brasil, Mariana Santos contou como administrava o casamento com o produtor Rodrigo Velloni, já que a atriz mora em São Paulo e estava gravando no Rio de Janeiro, na época de Elas Por Elas. “Tem que ter sua individualidade, seus momentos”.

Um dos segredos do casal é dar muita força um ao outro. "Ele é um companheiro maravilhoso! A gente trabalha muito, ele é produtor de teatro, e ficamos na ponte aérea. Quando estou sem tempo de ir para casa, ele dá um jeito de ir me ver, quando eu tinha folga, ia até ele, a gente consegue conciliar. Nós nos conhecemos assim, então ele respeita, ele me dá muita força e eu também dou força para ele", afirmou.