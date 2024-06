Juliette rebate críticas sobre letra de sua nova música: 'Implicância'

Após onda de críticas à letra de sua nova música, Juliette desabafou sobre os ataques e deixou um recado aos internautas

A influenciadora digital e cantora Juliette Freire fez um desabafo na tarde desta quinta-feira, 20, a respeito de seu novo lançamento musical. Através de suas redes sociais, a campeã do BBB 21, da Globo, rompeu o silêncio e decidiu rebater as críticas que vem recebendo desde que revelou a música 'Vem Galopar'.

Na web, a canção tem sido bastante comentada por internautas. "Vem galopar / Fazer o roça roça / Dançando tcha tcha tcha / Vem se envolver com a tropa / Vem galopar", diz o refrão.

Agora, Juliette falou sobre a onda de ataques. Em seus stories no Instagram, ela ressaltou que não entende tamanha repercussão com a letra, uma vez que diversas canções de sucesso dos anos 1990 e 2000 usavam termos semelhantes ou mais explícitos.

"Está ficando engraçado essa implicância. Povo falando da letra de 'Vem Galopar'. Quem vê isso não dançava na boquinha da garrafa, na dança do créu, no senta senta, quica quica", declarou a cantora, caindo na risada.

Em seguida, Juliette Freire indicou outra canção 'mais calma' de seu álbum para os internautas apreciarem a letra. "Agora falando sério, uma letra para você meditar, escuta 'Amor de São João', está no disco novo. Tem 14 músicas, só tem 1 'roça roça' e você remoendo no pé do ouvido", disse a ex-BBB.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Juliette comemora data especial de maneira divertida ao lado de namorado

No Dia dos Namorados, Juliette e Kaique Cerveny fazem questão de mostrar que estão apaixonadíssimos um pelo outro nas redes sociais e nesta quarta-feira, 12, a campeã do BBB 21 publicou uma série de registros divertidos com o namorado, e compartilhou com os seguidores que caíram na risada.

Em seu perfil no Instagram, ela compilou momentos fofos e engraçados ao lado do atleta - entre eles, fotos usando camisetas com a cara um do outro, e combinando pijamas com o rosto dos dois juntos. O registro mais comentado entre os internautas foi o vídeo viral que o casal recriou em seu aniversário de um ano. "Não direi nada, mas haverá sinais", escreveu a cantora na legenda do post.

Ao som de Só Você, de Rogerinho, o casal original dança uma coreografia romântica durante a festa que planejaram para comemorar um ano de namoro. Juliette parodiou o vídeo de 2020, gerando muita repercussão entre os internautas; confira o registro!