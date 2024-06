Mariana Xavier abre o jogo sobre maternidade: 'Não consigo'

Mariana Xavier abriu o jogo sobre maternidade e revelou o que pensa sobre ter filhos no futuro. A atriz também deu dicas de relacionamento

Em nossa sociedade, as mulheres costumam sofrer bastante pressão para serem mães. Mariana Xavier, de 44 anos, participou do programa De Repente 30+, no Youtube, e revelou que não sente o desejo de ser mãe.

A atriz afirmou ainda que não teria problemas em adotar uma criança, já que ao longo da idade vai ficando mais difícil para conseguir engravidar. "Se um dia me bater um instinto maternal, eu adoto uma criança sem o menor problema, porque isso para mim está resolvido desde sempre", disse.

Mariana justificou sua decisão afirmando que não gostaria de abrir mão de sua liberdade. "As pessoas falam sobre o amor de mãe, que não existe igual... que só vou saber se acontecer, mas eu não quero! Amo a minha liberdade. Não consigo abrir mão dela para ser responsável pela a criação de um outro ser".

Dicas sobre relacionamentos

Durante a entrevista, Mariana revelou que é adepta dos aplicativos de relacionamento. "Eles ajudam a conectar pessoas que não conheceríamos normalmente. A fama é uma coisa que atrapalha, as pessoas ficam acuadas quando encontram. Acham que só vai querer famoso, rico e nem chega perto".

Mariana deu dicas do que os usuários devem prestar atenção nas fotos e no perfil antes de aceitar sair para um encontro. "Desconfie de homens que postam apenas foto e não colocam nada em seu perfil. É muita pretensão achar que apenas uma imagem basta. Para os que só tem imagens de óculos e barba, temos ali também algo a duvidar. Um sorriso é fundamental para saber o nível básico de higiene".

Para concluir, Mariana garantiu que usa fotos reais em seu perfil. "Tem fotos sem maquiagem e de biquíni. Acho importante para saberem que existe celulite e gordurinha, sim", afirmou.

Recentemente, nas redes sociais, Mariana fez uma reflexão sobre o processo do amor próprio. "Foi algo que aconteceu meio por acaso, quando decidi encarar as transformações do meu corpo de uma maneira diferente e compartilhar esse processo para que as pessoas soubessem que não estavam sozinhas nesse tipo de desafio", disse a atriz.