Mariana Xavier detalha processo de amor-próprio: 'Peso não define meu valor'

Em dia de piscina, a atriz Mariana Xavier fez uma reflexão sobre autoestima e contou como passou a se olhar com mais carinho

A atriz Mariana Xavier usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 22, para compartilhar uma longa reflexão a respeito de autoestima. Para ilustrar o texto, a artista escolheu uma foto especial onde aparece tomando banho de piscina.

Na legenda, Mariana contou que não esperava se tornar “um ícone de autoestima”. A famosa contou que sua autoaceitação aconteceu com o tempo, mas que se sente orgulhosa por conseguir ajudar outras mulheres a gostarem delas mesmas.

"Foi algo que aconteceu meio por acaso, quando decidi encarar as transformações do meu corpo de uma maneira diferente e compartilhar esse processo pra que as pessoas soubessem que não estavam sozinhas nesse tipo de desafio", iniciou a atriz.

Em seguida, Mariana Xavier falou a respeito de sua relação com o corpo. De acordo com ela, passar a se olhar com mais carinho mudou totalmente a percepção de si mesma. "Me orgulho diariamente de ter a consciência de que meu peso não define meu valor. Cada curva, cada marca, cada pedacinho do meu corpo conta uma história de resistência, autoconhecimento, aceitação e amor-próprio", declarou.

E completou: "Escolhi me olhar (no espelho e na vida) com carinho e reconhecer a mulher incrível que sou, independentemente do que os padrões dizem que eu deveria ser". Por fim, a famosa reforçou a grande alegria em poder inspirar pessoas ‘reféns’ da pressão social acerca da estética.

"Autocuidado é sobre se permitir ser feliz agora. É sobre dançar sem se importar com o que os outros pensam, vestir-se de maneira que te faça sentir bem e, acima de tudo, amar quem você é no presente. Essa jornada de aceitar e cuidar de mim mesma é contínua, mas cada passo me fortalece. Quero inspirar vocês a se libertarem de tudo que faz sofrer, abraçarem a plenitude do que são e mergulharem fundo nessa vida. Porque, no fim das contas, somos todos muito mais do que o que se vê na superfície!!!", finalizou Mariana Xavier.

