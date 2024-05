Mariana Xavier se diverte ao recordar primeira novela: "Mico inesquecível"

Em dia de TBT, a atriz Mariana Xavier se diverte ao recordar uma cena de 'Além do Horizonte', sua primeira novela na TV Globo

Nesta quinta-feira, 9, a atriz Mariana Xavier aproveitou o TBT para recordar sua participação em Além do Horizonte, sua primeira novela na TV Globo. Ela postou o trecho de uma cena que fez com ao lado da atriz Luciana Paes e se divertiu ao falar sobre o trabalho.

"Você consegue rir do seu ridículo? Eu acabei de gargalhar sozinha reassistindo a algumas cenas desse "mico" inesquecível que a carreira de atriz me proporcionou. Em 2013/2014 eu fiz minha primeira novela: "Além do Horizonte". No começo da história eu tinha pequenas cenas e passava às vezes 3, 4 capítulos sem aparecer na telinha", começou a artista.

Mariana contou que as personagens ganharam um número musical, e ela compôs uma paródia com Luciana. "De repente a trama começou a mudar... Ana Rita (minha personagem) e Ana Selma (da minha amada mana @lucianapaesviva) saíram do Norte pro Rio de Janeiro e viraram, completamente sem querer, estrelas da Internet."

"'Beijinho no ombro', da Valesca Popozuda , era O HIT do momento e essa paródia folclórica aí eu e a Lu compusemos no camarim e sugerimos aos autores quando soubemos que "as artísticas de Tapiré" teriam mais um número musical viralizado na trama. Tinha que ser 'Beijinho no Boto'! Eu não aguentava mais vestir essa roupa de Curupira, mas a gente se divertiu um bocado com essas loucuras!", acrescentou.

Por fim, a atriz fez um agradecimento aos colegas de elenco. "Meu obrigada com congratulações aos nossos incríveis colegas de elenco Flávia Alessandra, Guilherme Fontes e meu par romântico Otavio Martins por conseguirem manter a compostura vendo essa performance!", finalizou.

Confira:

Mariana Xavier viaja para Grécia e comemora experiência

Recentemente, Mariana Xavier decidiu curtir suas férias na Grécia, e usou as redes sociais para mostrar algumas fotos que tirou enquanto realizava alguns passeios. Ao dividir os registros no feed do Instagram, a atriz aproveitou para refletir sobre a experiência que está vivendo.

"Toda viagem é uma jornada pra fora e um mergulho pra dentro! Não sei o que é mais apaixonante aqui: as cores, as histórias, ou os sabores! Tudo me encanta, me transborda, me transforma! Já dizia Mário Quintana: viajar é mudar a roupa da alma! A Grécia é um sonho do qual não tenho vontade de acordar, mas que, tenho certeza, seguirá pra sempre pulsando em mim e me inspirando a tentar fazer da realidade um lugar melhor", escreveu. Confira a publicação!