Vai ser vovô! Leandro Hassum revela gravidez da filha em momento especial

Humorista Leandro Hassum revela que sua filha, Pieta Hassum, será mamãe; humorista compartilhou o vídeo do chá revelação da herdeira

O humorista Leandro Hassum será vovô pela primeira vez! Nesta segunda-feira, 20, o ator compartilhou um vídeo em sua rede social mostrando como foi o chá revelação que sua filha, Pietra Hassum, promoveu para contar o sexo de seu bebê.

Surpreendendo a todos com a novidade, o famoso encantou ao exibir o momento cheio de amor com sua família. No registro postado pelo artista foi possível ver um pouco da festa, que foi toda em branco até ser revelado com uma caixa com balões e fumaça que a herdeira dele está esperando uma menina.

"É isso vou ser avô. Maior presente da minha vida e da vovó @kakahassum te amo filha @pietrahassum e vou mimar muito minha linda neta. AURORA sim bisavó @hassumleda homenagem a tataravó Aurora que está lá do céu abençoando muito. Parabéns ao papai. @caioharamusic e aos também vovós @agnaldo_freire10@crishara03 obrigado pelo filho que agora também é meu filhão", escreveu ele sobre sua família estar crescendo.

Em fevereiro deste ano, Pietra Hassum foi pedida em casamento pelo produtor musical Caio Hara durante uma viagem ao Japão. “O homem dos meus sonhos vai ser o meu marido”, disse ela ao mostrar a foto do amado ajoelhado em sua frente. Por sua vez, o pai dela comentou: “É gente, ela cresceu. E hoje foi um dia muito especial para mim e Karina Hassum. Da minha filha, sou até suspeito em falar. Mas do Caio Hara, tenho muito. Um homem com cara de menino, mas um gigante na arte do cavalheirismo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Hassum (@leandrohassum)

Leandro Hassum surpreende ao comparar a filha com Carol Castro

O ator Leandro Hassum deixou os seguidores chocados ao compartilhar uma montagem com foto de sua filha ao lado de um registro da atriz Carol Castro.

Em publicação em seu perfil no Instagram, o comediante revelou que quase confundiu a herdeira Pietra Hassum com a atriz. Ao legendar o post, ele disse que o ator e diretor Alexandre Regis foi quem falou da semelhança entre as duas. O famoso disse que quase deixou um comentário em postagem de Carol achando que era Pietra.

"Uma vez me falaram: 'nossa, sua filha parece muito com a Carol Castro'. Eu falei: 'que exagero!' Porém, Alexandre Regis, você estava certo. Quase mandei um comentário para a Carol: 'filha, você tá diferente'. Enfim que ah am? Parece?", questionou Hassum. Veja mais aqui.