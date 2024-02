Filha de Leandro Hassum fica noiva em viagem ao Japão

Filha única de Leandro Hassum, Pietra Hassum é pedida em casamento em cenário deslumbrante durante férias no Japão

A família do humorista e ator Leandro Hassum está radiante com uma novidade. Isso porque a filha única dele, Pietra Hassum, acaba de ficar noiva! Ela foi pedida em casamento pelo noivo, o produtor musical Caio Hara, durante uma viagem da família para o Japão.

O noivado foi anunciado quando ela mostrou a foto do pedido, que foi feito ao ar livre e na frente de um cenário deslumbrante em um dos parques da região.

“O homem dos meus sonhos vai ser o meu marido”, disse ela ao mostrar a foto do amado ajoelhado em sua frente. Por sua vez, o pai dela comentou: “É gente, ela cresceu. E hoje foi um dia muito especial para mim e Karina Hassum. Da minha filha, sou até suspeito em falar. Mas do Caio Hara, tenho muito. Um homem com cara de menino, mas um gigante na arte do cavalheirismo”.

Pietra Hassum e Caio Hara

Leandro Hassum relembra cirurgia bariátrica

O humorista Leandro Hassum está comemorando nove anos de sua cirurgia bariátrica. Há pouco tempo, o ator compartilhou seu antes e depois do procedimento no estômago e falou sobre a decisão de operar.

Com um clique atual, o famoso fez a comparação com o registro do passado, de quando estava acima do peso considerado saudável. "Hoje completo 9 anos de: Perdeu a graça. Ficou velho. Todo mundo que faz engorda novamente. Tem um amigo que fez e morreu. Pra que! Você tem um rosto tão bonito.

Vai fazer merda. MAS TAMBÉM COMPLETAM 9 anos que escolhi minha saúde. Escolhi me amar", comentou ele.

"Escolhi acreditar nos meus anos de estudo. Onde aprendi que sou ator por que estudei e sigo estudando. Não por ser fora dos padrões. Sim, nesse mundo hipócrita… meu corpo “diferente” serviu muito e eu soube aproveitar. Mas… tive pessoas lindas ao meu lado dizendo que sou importante. Minha mulher @kakahassum e filha @pietrahassum e os anjos que são parte fundamental nessa mudança @euandremarques é @drcidpitombo gratidão eterna. Feliz Aniversário pra mim. 9 aninhos de vida nova", celebrou seu aniversário de cirurgia.