Larissa Manoela revela como celebrou o aniversário de casamento em casa

Larissa Manoela mostra como foi a decoração da mesa em sua casa para celebrar os três meses do seu casamento com André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach acabam de completar 3 meses de casamento. Neste domingo, 17, eles organizaram um almoço especial na casa deles e ela mostrou um vídeo especial do momento.

Nas imagens, os dois apareceram montando a mesa para a refeição com direito a fotos do grande dia do casamento para relembrarem a data especial. Na legenda do post, ela falou sobre a alegria da união deles.

"3 meses de casados. Bodas de algodão doce! Adaptamos a comemoração pra dentro da nossa casinha já que sigo me recuperando dessa virose que me pegou e me obrigou a parar minhas atividades. E que bom. Aproveitamos pra descansar, hidratar, dormir bastante, ver série, ver filme, ler livro, fazer scrapbook e comer bem. Tudo que fazemos se torna ainda mais especial já que o que importa é estarmos juntos. Amamos curtir cada segundo da nossa vida a 2. Seja viajando, trabalhando ou descansando dentro de casa. Aliás é nosso canto favorito. Caseiros nos add hahahah Meu amor @andreluizframbach vc é um sonho, real (ainda bem)! Obrigada por cuidar da gente com tanto amor. Zelar pela minha saúde e bem estar. Depositar toda sua energia e carinho pra me ver melhorando. Juntos pra vida toda, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença! Te amo todo!", disse ela.

Larissa Manoela curte parque de diversões com a família do marido

Na última quarta-feira, 6, a atriz Larissa Manoela mostrou que curtiu um dia incrível ao lado da família de seu marido, André Luiz Frambach. O casal está no sul do Brasil, curtindo um parque de diversões juntinhos e o ator aproveitou para compartilhar registros desse momento especial.

Em seu perfil oficial do Instagram, André Luiz compartilhou um álbum de fotos do passeio, que contou com muita diversão, adrenalina e família reunida. Nos cliques, Larissa, que está afastada de sua família desde o ano passado, apareceu super sorridente com a família de seu amado.

"Que fim de semana maravilhoso, muitas risadas, surpresas, emoções, e muita união!", escreveu André na legenda da publicação. Entre os registros, o casal apareceu se divertindo muito nas atrações do parque, incluindo passeios aquáticos, interações com personagens e até mesmo shows.

Nos comentários, Larissa também falou sobre o passeio: "Mais uma vez aproveitando cada segundo dessa viagem que é sempre muito especial. Colecionando memórias maravilhosas juntos!!!!".