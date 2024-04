Deborah Secco e Hugo: Como foi o casamento deles, que acabam de anunciar a separação

Acabou! Deborah Secco e Hugo Moura se separaram após 9 anos de união. Relembre como foi o casamento deles durante a gravidez da filha

A atriz Deborah Secco acaba de confirmar o fim do seu casamento com Hugo Moura. Os dois ficaram juntos por 9 anos e tiveram uma filha, Maria Flor. Relembre como foi o casamento deles:

Os dois se casaram no ano de 2015 quando ela estava grávida da filha deles. A união aconteceu de forma discreta no apartamento deles no Rio de Janeiro. Na época, eles só mostraram a foto da cerimônia após algum tempo da união.

Deborah mostrou a foto do casamento em um post no Instagram em dezembro de 2015 e se declarou ao marido. "Esse foi um dia muito especial! Juramos perante Deus sermos um do outro, nos amarmos e respeitarmos, e principalmente lutarmos sempre pela nossa família! E juramos perante a lei, que escolhemos tudo isso por livre e espontânea vontade... Nos tornamos marido e mulher!! O que Deus uniu o homem não pode separar! Gratidão!", disse ela na época.

View this post on Instagram A post shared by Deborah Secco (@dedesecco)

Como Deborah Secco e Hugo Moura se conheceram

A atriz Deborah Secco contou a história de como conheceu Hugo Moura em uma entrevista no programa Conversa com Bial. Os dois se conheceram por meio das redes sociais após ela terminar um relacionamento anterior. Ela disse que pediu a Deus para conhecer um novo amor e se deparou com a foto de Hugo. "Estava numa das fases mais tristes da minha vida, vindo de uma relação muito sofrida e desgastada, meu fundo do poço. Ajoelhei, coisa que nunca faço, e pedi que mandasse um homem com uma seta amarela dizendo ‘é esse’. Não aguento mais", disse ela.

Então, Deborah perdeu que eles tinham uma amiga em comum e perguntou para ela sobre o rapaz. Então, ela começou a segui-lo nas redes sociais e logo eles começaram a conversar. "Na primeira resposta, já falei: a gente vai casar, você vai ser pai dos meus filhos", afirmou.