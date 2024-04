Ana Maria Braga revela como decidiu abandonar vício

Ana Maria Braga conta a história de quando decidiu abandonar o vício após precisar fazer um procedimento médico no hospital

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu ao contar que já foi fumante. Ela revelou que decidiu abandonar o vício em cigarro em 2023 após precisar fazer um procedimento médico no hospital.

Em participação no programa Conversa com Bial, da Globo, a estrela revelou que teve as veias entupidas por causa de sua situação de fumante e decidiu que era a hora de abandonar o vício. "Eu estava com as veias entupidas. Tudo por causa do cigarro", disse ela.

E completou: "Coloquei três stents nas duas pernas e depois de oito meses um deles entupiu – e eu ainda não tinha parado de fumar. Voltei lá em novembro do ano passado, desentupiu, trocou. Depois desse entupimento eu falei que nunca mais [fumaria]".

Vale lembrar que Ana Maria Braga também já teve câncer de pulmão.

Ana Maria Braga nega aposentadoria

A apresentadora Ana Maria Braga reagiu aos rumores de que poderia se aposentar da Globo. Ela comanda o programa Mais Você nas manhãs da emissora há mais de 20 anos e é, frequentemente, alvo de boatos de que pode pedir para sair do emprego. Porém, a comunicadora negou tudo.

Nesta semana, ela compartilhou um vídeo de sua visita aos estúdios da Globo no Rio de Janeiro e negou os boatos de que poderia sair da emissora. "E aí, eu não sei o que é, mas de vez em quando começa assim: ‘Ana Maria vai se aposentar’, ‘Não sei quem vai fazer o programa’", disse ela.

E completou: "Sem dúvidas uma hora na vida todos nós temos que parar e falar assim: ‘Nossa, acho que está na hora de fazer uma coisa que eu goste mais’, mas por enquanto se acalmem! Acalmem seus corações, porque ‘mamãe, eu estou na Globo e vou continuar na Globo’".