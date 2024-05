Fábio Jr lê carta escrita pela esposa antes dos dois se conhecerem

Fábio Jr é casado com uma fã! No programa Som Brasil, ele vai ler uma carta antiga escrita pela esposa quando eles ainda não se conheciam

O cantor Fábio Jr é o próximo homenageado pelo programa Som Brasil, comandado por Pedro Bial, na Globo. Além de relembrar momentos marcantes dos seus 50 anos de carreira e 70 anos de vida, ele vai ter a oportunidade de ler uma carta que foi escrita por sua esposa, Fernanda Pascucci, antes de se conhecerem. Ela era fã dele antes do romance começar e escreveu uma carta para o amado quando apenas o admirava como artista.

Os fãs poderão ver a carta durante a edição especial do Som Brasil com homenagem para Fábio Jr, que vai ao ar no dia 22 de maio, após a novela Renascer, da Globo. Além disso, o cantor relembra sua carreira como ator, quando atuou em várias novelas, como Cabocla e Pedra Sobre Pedra, e grandes composições de sua carreira como cantor.

Inclusive, ele conta a história por trás da música Alma Gêmea, que é um dos seus hits. “Peninha escreveu, e o meu empresário da época me mostrou. Assim que vi, no começo, fiquei meio em dúvida, mas ainda assim gravei”, contou ele.

E a vida pessoal do cantor também será falada no programa. Ele vai relembrar seus amores e falar sobre seus cinco filhos.

O especial de Fábio Jr contará com as participações de Fafá de Belém, Luisa Sonza e Padre Fábio de Melo.

Fábio Jr com os filhos

O cantor Fábio Jr. usou as redes sociais para comemorar uma data especial. No dia 15 de maio foi celebrado o Dia da Família, e ele fez questão de dividir alguns cliques ao lado da mulher e dos filhos.

No feed do Instagram, o artista compartilhou uma sequência de fotos ao lado de Fernanda Pascucci e de seus cinco filhos: Cleo, Tainá, Krizia, Fiuk e Záion. Na legenda da publicação, Fábio se declarou para eles. "Dia da Família. Amo vocês muitão", escreveu o famoso, acrescentando um emoji de coração.

Os internautas parabenizaram Fábio pela famíla. "Parabéns, família linda", disse uma seguidora. "Família linda, que Deus abençoe vocês", escreveu outra. "Parabéns! Não leia as críticas, pois nenhuma família é perfeita. Se tem gente falando mal, com certeza tem requalque", aconselhou uma fã.

Vale lembrar que Cleo é filha de Fábio com a atriz Glória Pires. Tainá, Krízia e Fiuk, são frutos do relacionamento dele com a artista plástica Cristina Karthalian. Já Záion é filho do artista com Mari Alexandre.