No México, Madonna usa roupas de Frida Kahlo e se emociona: "Foi mágico"

Durante passagem pelo México em sua turnê mundial, Madonna visita museu de Frida Kahlo e usa roupas que pertenceram à artista; veja!

Mesmo após a finalização de sua turnê mundial no Rio de Janeiro, a cantora Madonna continua mostrando as aventuras que viveu ao rodar o mundo com seu trabalho. Nesta segunda-feira, 20, ela compartilhou algumas fotos de sua visita ao México em abril, onde ela teve a oportunidade de usar itens muito especiais de uma artista histórica: Frida Kahlo.

Em seu perfil oficial do Instagram, Madonna apareceu usando roupas que pertenciam à pintora mexicana. Ela também visitou a casa da família de Kahlo na Cidade do México, que hoje é um museu que expõe diversos itens da artista, como diários, cartas e documentos.

Na legenda da publicação, a cantora falou sobre esse momento especial e se emocionou com a oportunidade única. "Uma linda lembrança - visitando a casa da família da minha musa eterna - Frida Kahlo, na Cidade do México. Para mim, foi mágico experimentar suas roupas e joias, ler seus diários e cartas, e olhar fotos que eu nunca tinha visto antes", declarou Madonna.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

Areia do show de Madonna em Copacabana é vendida como item raro

No início de maio, Madonna fez história mais uma vez ao reunir uma multidão para um show inesquecível em Copacabana, no Rio de Janeiro. Agora, a areia da praia onde ocorreu o evento está sendo comercializada como um item raro e colecionável da cantora em um site de vendas. Mas será que vale a pena investir nessa lembrancinha?

Por incrível que pareça, alguns admiradores da Rainha do Pop já adquiriram o item, apesar de não ser comercializado por fontes oficiais e não ter comprovação de ser de fato da praia da Cidade Maravilhosa. No entanto, a embalagem é personalizada com uma foto da estrutura do show e afirma ser uma relíquia que marcou o último show da 'Celebration Tour'.

“Este é um item colecionável exclusivo da turnê da Madonna no Rio de Janeiro. É um complemento perfeito para qualquer coleção de recordações e lembranças de viagens”, diz o anúncio da 'lembrancinha', que está sendo vendida por US$ 8,99, cerca de R$ 46, e contém 30 gramas da areia onde a loira arrastou uma multidão.